Taliansko sužujú po dažďoch povodne

Rím 15. marca (TASR) — Výstraha najvyššieho červeného stupňa pred záplavami naďalej platí v talianskych regiónoch Toskánsko a Emilia-Romagna, ktoré postihli intenzívne dažde. V dôsledku záplav bolo v sobotu od okolia v toskánskej provincii Florencia odrezaných od okolia 14 obcí, informovali agentúry DPA a ANSA.



Kritická bola situácia na rieke Arno pretekajúcej regionálnou metropolou Florencia a mestom Pisa so známou šikmou vežou, neďaleko ktorého sa vlieva do Stredozemného mora. Riekou už prešla povodňová vlna, pričom jej hladina kulminovala vo Florencii na úrovni 4,05 metra.



Vo Florencii stúpla voda až takmer k oblúkom stredovekého mosta Ponte Vecchio, jednej z najznámejších pamiatok v Európe. Dočasne bola zatvorená aj tamojšia galéria Uffizi a katedrála, ako aj parky, školy a cintoríny.



Východne od Florencie dosiahla hladina rieky Sieve, ktorá sa vlieva do Arna, najvyššiu úroveň od katastrofálnej povodne zo 4. novembra 1966. V meste Valdisieve sa hasičom podarilo na poslednú chvíľu zachrániť muža z jej rozbúrených vôd.



Talianska premiérka Giorgia Meloniová prisľúbila pomoc postihnutým oblastiam a poďakovala sa záchranárom.



Meteorológ Bernardo Gozzini uviedol, že zrážky boli na toto ročné obdobie nezvyčajne intenzívne. Vo Florencii napršalo za dva dni dvakrát toľko, ako je priemer za celý marec.



"Takéto niečo je typické skôr pre november, keď je more ešte teplé a voda sa vyparuje. Skoro by sa dalo povedať, že zima nebola a Stredozemné more sa nedokázalo ochladiť," povedal pre denník La Repubblica.