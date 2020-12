Symbolom talianskej očkovacej kampane proti COVID-19 bude prvosienka

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Rím 13. decembra (TASR) - Symbolom rozsiahlej očkovacej kampane voči novému koronavírusu sa majú v Taliansku stať rôznofarebné jarné kvietky prvosienky. Oznámil to v nedeľu na tlačovej konferencii splnomocnenec talianskej vlády pre boj s koronavírusom Domenico Arcuri, informovala agentúra DPA.Motto kampane na podporu vakcinácie obyvateľstva, ktorá bude prebiehať v rozhlase, televízii aj na internete, znie: "". V propagačnom videu kampane, na ktorej sa spolupodieľa architekt Stefano Boeri, je vidieť zelený klíček rastlinky vychádzajúci zo zeme a neskôr sa mapa Talianska zaplní ružovými, modrými a žltými symbolmi prvosienky. Tento kvet si Boeriho tím vybral preto, že ohlasuje príchod jari, čiže znovuzrodenia. Rovnako by sa po spustení očkovania mal opätovne obnoviť aj život v krajine.V Taliansku plánujú navyše na námestiach miest postaviť až 1500 očkovacích pavilónov pripomínajúcich svojím vzhľadom tvar kvetu. Tie budú zhotovené z recyklovateľných materiálov a vybavené solárnymi panelmi. Ich rozloženie bude jednoduché a bude možné ich ľahko premiestniť do inej lokality. Boeri si podľa agentúry Reuters za svoj projekt nič neúčtoval a rovnako plánujú bezplatné služby a zdroje poskytnúť aj viaceré firmy, aby sa znížili celkové náklady tejto iniciatívy, dodal Arcuri.Rím chce podľa jeho slov prvú fázu očkovania spustiť v polovici januára 2021 - ako prví sa zaočkujú medicínski pracovníci a obyvatelia domovov pre seniorov. Celkovo má byť vakcína v prvej fáze podaná 1,87 miliónom Talianom vrátane 15.000 lekárov a zdravotných sestier. Do septembra by chcela vláda zaočkovať väčšinu 60-miliónovej populácie krajiny. Očkovať by sa malo vakcínou spoločností Pfizer a BioNTech, pričom Taliansko sa spolieha aj na to, že sa čoskoro schváli aj vakcína americkej firmy Moderna.Taliansko v sobotu prekonalo v počte obetí koronavírusu Britániu a stalo sa tak krajinou s najvyšším počtom úmrtí súvisiacich s ochorením COVID-19 v Európe. Doteraz tam v spojitosti s touto chorobou zomrelo 64.520 ľudí. V nedeľu pribudlo takmer 18.900 ďalších prípadov nákazy, čo je o 1000 menej než pred týždňom.