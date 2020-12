Taliansko tento rok zrejme zaznamená najvyšší počet úmrtí od roku 1944

Rím 15. decembra (TASR) - Taliansko tento rok zrejme zaznamená celkovo viac ako 700.000 úmrtí, čo je najvyšší údaj od roku 1944. Očakáva to šéf štátneho štatistického úradu Istat Gian Carlo Blangiardo, ktorého v utorok citovala agentúra DPA.



Oficiálny počet úmrtí na COVID-19 prekročil v Taliansku 65.000, čo je najviac v Európe.



Blangiardo zároveň upozornil na prehlbovanie demografickej krízy v krajine, keďže aj počet novonarodených detí podľa očakávania tohto roku klesne, a to pod 400.000 v porovnaní so 420.000 novorodencami v roku 2019. Počet novonarodených detí v krajine tak zrejme dosiahne rekordné minimum už siedmy rok po sebe.



Počet obyvateľov v Taliansku vlani klesol na 59,64 milióna, čo bolo o približne 175.000 menej ako predchádzajúci rok, uviedol Instat.



"Naša krajina čoraz viac starne," uviedol štatistický úrad. V Taliansku sa podľa neho vlani zvýšil priemerný vek obyvateľstva na 45 rokov v porovnaní s vekom 43 rokov v roku 2011.



Starnutie a úbytok obyvateľstva však čiastočne zmierňuje prisťahovalectvo. V rokoch 2011 až 2019 narástol počet cudzincov usadených v Taliansku o milión na celkovo päť miliónov.