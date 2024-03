Tisíc rakiev na rímskom námestí upriamilo pozornosť na pracovné úrazy

Rím 19. marca (TASR) - Tisíc rakiev zaplnilo v utorok jedno z najkrajších námestí v Ríme, kde taliansky odborový zväz týmto spôsobom upozornil na množstvo úmrtí pri úrazoch súvisiacich s prácou. TASR prevzala informácie z tlačovej agentúry AFP.



"Každý rok rok ide tisíc ľudí do práce a nevráti sa domov," stálo na veľkom pútači vedľa 1041 kartónových rakiev rozmiestnených okolo obelisku v strede Piazza del Popolo (Námestie ľudu).



"Nula (úrazov) je ešte stále príliš ďaleko," uvádzalo sa na ďalšom pútači na námestí, kde si celú akciu fotografovali turisti.



Vlani zomrelo v Taliansku pri úrazoch na pracoviskách 1041 ľudí.



"Priniesli sme sem tieto rakvy, aby sme na to upozornili, aby sme každému pripomenuli nutnosť konať, nezabúdať na tých, čo prišli o život," povedal pre AFPTV Pierpaolo Bombardini, generálny sekretár odborov UIL, ktoré protest zorganizovali.



Protest je podľa neho aj "výzvou vláde a politikom, aby urobili niečo konkrétne na zamedzenie týchto prípadov zabitia".



"Pretože tu ide o zabitie. Keď sa porušujú pravidlá bezpečnosti pri práci, nie sú to úrazy, ale prípady zabitia," dodal.



Smrteľné úrazy či nehody na pracoviskách sa bežne dostávajú do hlavných správ talianskych médií a zakaždým vyvolajú debatu o prevencii rizík.



Len minulý mesiac sa zrútila betónová konštrukcia na stavenisku supermarketu vo Florencii a zabila piatich robotníkov.



Talianska premiérka Giorgia Meloniová odsúdila prípad ako "ďalší príbeh... ľudí, ktorí išli do práce, jednoducho išli robiť svoju prácu a nevrátili sa domov".



Bombardini v tejto súvislosti žiadal navýšenie počtu inšpekcií a kontrolórov. "Spoločnosti, ktoré porušujú bezpečnostné normy, treba zatvoriť," dodal.



Podľa najnovšej štatistiky Eurostatu z pracovísk v celej EÚ malo Taliansko od roku 2021 až 3,17 úmrtia na 100.000 pracovníkov.



To je nad európskym priemerom 2,23 úmrtia na 100.000 pracovníkov, ale ešte horšie sú na tom Francúzsko (4,47 úmrtia) a Rakúsko (3,44 úmrtia).



Najvyšší počet takýchto úmrtí majú Litva, Malta a Lotyšsko, pričom najnižšie počty evidujú v Holandsku, Fínsku a Nemecku.