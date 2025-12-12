Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Tisíce ľudí v Taliansku štrajkovali proti návrhu rozpočtu

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

O návrhu rozpočtu bude na budúci týždeň rokovať horná komora parlamentu, Senát.

Autor TASR
Rím 12. decembra (TASR) — Desaťtisíce ľudí sa v piatok zúčastnili v Taliansku na generálnom štrajku proti vládnemu návrhu zákona o rozpočte na rok 2026, ktorý vyhlásil najväčší odborový zväz CGIL. Najväčšie problémy spôsobil vo verejnom sektore – školstve, doprave, zdravotníctve a poštových službách. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúry DPA a Reuters.

V Neapole a Miláne nepremávalo metro. Diaľkové a regionálne vlaky boli zrušené alebo meškali. V mnohých regiónoch boli zatvorené školy, najviac postihnutá bola Ligúria.

Odborový zväz CGIL odhadol, že sa do štrajku zapojilo približne 68 percent všetkých pracovníkov verejného a súkromného sektora. Na zhromaždeniach v najväčších talianskych mestách sa podľa neho zúčastnilo viac ako 500.000 ľudí. Najväčšie s približne 100.000 účastníkmi sa konalo vo Florencii.

Predstavitelia CGIL tvrdia, že návrh rozpočtu zhorší životné a pracovné podmienky ľudí a bude mať dopad na zamestnancov, dôchodcov, mladých ľudí a ženy.

„Väčšina pracujúcich, ktorí udržiavajú túto krajinu v chode, nesúhlasí s rozpočtom tejto vlády,“ povedal šéf CGIL Maurizio Landini na zhromaždení vo Florencii. „Dnešok jasnejšie ako kedykoľvek predtým ukázal, že potrebujeme zmenu,“ dodal

CGIL má približne päť miliónov členov, z ktorých polovica sú dôchodcovia. Spolu s ďalšími odborovými zväzmi kritizoval plánované zvýšenie výdavkov na obranu a vyzval na väčšie investície do zdravotníctva a vzdelávania a prijatie opatrení na zvýšenie platov a dôchodkov.

Vláda tvrdí, že rozpočet posilňuje verejné financie Talianska a zároveň znižuje dane pre ľudí so strednými príjmami.

Koaličná vláda premiérky Giorgie Meloniovej je pri moci viac ako tri roky a jej pravicová strana Bratia Talianska (FdI) stále vedie v prieskumoch verejnej mienky, hoci niektoré nedávne prieskumy ukazujú mierny nárast podpory stredoľavicovej opozície.

O návrhu rozpočtu bude na budúci týždeň rokovať horná komora parlamentu, Senát. Následne musí byť definitívne schválený v dolnej komore, Poslaneckej snemovni. Musí sa tak stať najneskôr do konca tohto roka.
