Pri juhotalianskom pobreží sa potopil remorkér, traja ľudia zahynuli

Rím 20. mája (TASR) - Najmenej traja ľudia zahynuli a ďalšie dve osoby sú nezvestné po tom, ako sa pri juhotalianskom pobreží potopil remorkér, ktorý smeroval do Albánska. Vo štvrtok to oznámila talianska pobrežná stráž, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Remorkér "Franco P" vyslal núdzový signál v stredu večer, keď sa nachádzal asi 50 námorných míľ od talianskeho mesta Bari, uviedla talianska pobrežná stráž. Tá pôvodne informovala, že jej príslušníci objavili štyri telá a piate zazreli na mori.



Neskôr však svoje tvrdenie pozmenila s tým, že na pevninu preváža tri telá, zatiaľ čo dve osoby sú stále nezvestné. "Pokračuje pátranie po ďalších dvoch telách, ktorých nájdenie bolo pôvodne hasené hliadkami v oblasti, no ukázalo sa ako nepravdivé," uviedla pobrežná stráž vo vyhlásení.



Kapitán remorkéru bol zachránený chorvátskym plavidlom ešte počas nočnej záchrannej akcie, ktorá sa odohrala na veľmi rozbúrenom mori, uzavrela talianska pobrežná stráž.