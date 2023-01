Trajekt po núdzovom manévri narazil do móla na ostrove Elba

Portoferraio 30. januára (TASR) - Traja ľudia utrpeli zranenia pri nehode trajektu, ktorý premáva medzi toskánskym mestom Piombino a prístavom Portoferraio na ostrove Elba. Plavidlo pri núdzovom kotviacom manévri na Elbe narazilo do móla. V pondelok to uviedla agentúra ANSA, informuje TASR.



Incident sa odohral v noci na pondelok a spôsobila ho pokazená riadiaca jednotka plavidla. Kapitán sa snažil ešte silnejšiemu nárazu do móla predísť núdzovým manévrom, čo sa mu čiastočne i podarilo. Zranenia pri tom utrpeli dvaja pasažieri a lodný kuchár; jedna žena sa pri schádzaní zo schodov stratila rovnováhu a udrela sa o palubu.



Na tejto frekventovanej linke premávajúcej na tretí najväčší taliansky ostrov Elba sa v čase nehody nachádzalo 128 cestujúcich a 38 vozidiel. Pri vyloďovaní pasažierov z lode asistovala aj miestna polícia a hasiči.



Spoločnosť Toremar, ktorá linku prevádzkuje, oznámila, že trajekt bude v prístave v Portoferraio podrobený dôkladnej technickej kontrole.