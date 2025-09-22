Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 22. september 2025Meniny má Móric
< sekcia Zahraničie

Taliansko trápi zlé počasie, došlo k povodniam i zosuvom pôdy

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Na trase medzi mestami Savona a Turín došlo k výpadkom vlakových spojov, spresnila železničná spoločnosť Trenitalia.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Rím 22. septembra (TASR) - Vlna nepriaznivého počasia zasiahla v noci na pondelok regióny na severe Talianska. V Ligúrii zostali zatvorené aj školy a došlo tam k značným komplikáciám v železničnej doprave, informuje TASR podľa správy agentúry APA.

Na trase medzi mestami Savona a Turín došlo k výpadkom vlakových spojov, spresnila železničná spoločnosť Trenitalia. Rieka Bormida sa vyliala zo svojich brehov, čo viedlo k obmedzeniam v doprave.

Pri Comskom jazere došlo k zosuvom pôdy, ktoré zablokovali niektoré cesty v jeho okolí, uviedli tamojšie médiá. Miestni hasiči dostali stovky hlásení od obyvateľov.

Silné zrážky zasiahli aj mesto Miláno, píše DPA. Tamojšie úrady obyvateľom odporučili, aby sa vyhli všetkým zeleným plochám a parkom. Na zvlášť veľkú opatrnosť vyzvali v okolí tokov a podchodov, kde hrozili záplavy.

Vlna nepriaznivého počasia by podľa predpovedí meteorológov mohla Taliansko sužovať až niekoľko dní. Zasiahla okrem iných aj mesto Trentino. V oblastiach s nadmorskou výškou 2500 metrov sa očakáva sneženie, dodáva APA.
.

Neprehliadnite

OTESTUJTE SA: Ako dobre poznáte tieto slovenské mestá?

BLANÁR: V EÚ nastoľujeme témy s cieľom ochrániť našu ekonomiku

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Leto pomaly balí kufre

HRABKO: Rozhodnutie Čaputovej ukončilo diskusie, čo prebiehali bez nej