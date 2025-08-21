< sekcia Zahraničie
Prehliadka Kolosea s tragickým koncom, sprievodkyňa odpadla a zomrela
Združenie turistických sprievodcov AGTA informovalo, že sprievodkyňu sa nepodarilo oživiť napriek pokusom zo strany viacerých návštevníkov Kolosea.
Autor TASR
Rím 20. augusta (TASR) - Turistická sprievodkyňa skolabovala a následne zomrela počas stredajšej prehliadky rímskeho Kolosea, ktorú viedla v čase horúčav, píše TASR podľa správ agentúr DPA a ANSA.
Združenie turistických sprievodcov AGTA informovalo, že sprievodkyňu sa nepodarilo oživiť napriek pokusom zo strany viacerých návštevníkov Kolosea. Zomrela skôr, než prišla sanitka, a to podľa zdrojov z prostredia odborárov zrejme na infarkt či v dôsledku úpalu.
K incidentu došlo v stredu na prvom poschodí starovekého rímskeho amfiteátra, kde táto 56-ročná Talianska Giovanna Maria Giomarinová sprevádzala skupinu pozostávajúcu z približne 25 turistov. Turistické prehliadky v Koloseu viedla od roku 2017.
Talianske úrady informovali, že Koloseum bude deň po tragédii zatvorené ako prejav úcty voči Giomarinovej. V stredu o 21.00 h na jej počesť vypli osvetlenie amfiteátra.
Koloseum je jednou z najznámejších turistických atrakcií v Taliansku; len vlani doň zavítalo približne 14,7 milióna návštevníkov. Postavené bolo v 1. storočí nášho letopočtu a preslávilo sa ako miesto gladiátorských zápasov a rôznych ďalších podujatí.
V čase stredajšieho incidentu pretrvávali v Ríme vyše 30-stupňové teploty. Na takéto pracovné podmienky sa sťažovalo v súvislosti s incidentom viacero turistických sprievodcov.
„Prehnaný turizmus nás zabíja,“ povedala sprievodkyňa Paola Salvatoriová pre noviny La Repubblica s tým, že v takýchto horúčavách je „nemožné pracovať“. Aj viacerí ďalší sprievodcovia skonštatovali, že za smrť Giomarinovej mohli práve horúčavy a skutočnosť, že v takomto čase musela pracovať.
