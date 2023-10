Taliansko tvrdí, že strelec z Bruselu vstúpil do EÚ cez Lampedusu

Rím 18. októbra (TASR) - Muž podozrivý z pondelkovej vraždy dvoch švédskych občanov v Bruseli sa podľa talianskej pravicovej vlády dostal do Európy v roku 2011 na utečeneckej lodi z Tuniska cez taliansky stredomorský ostrov Lampedusa. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry DPA.



Muž, ktorého v utorok smrteľne postrelila belgická polícia, bol klasifikovaný ako radikálny islamista a po dočasnom ilegálnom pobyte vo Švédsku v roku 2016 ho sledovali talianske orgány, informovala v stredu talianska tlačová agentúra ANSA s odvolaním sa na vládu. Neskôr sa presťahoval do Belgicka.



V pondelok večer boli v Bruseli zastrelení dvaja švédski občania a tretia osoba utrpela zranenia, čo belgický premiér Alexander De Croo označil za teroristický útok.



Streľba sa odohrala približne päť kilometrov od futbalového štadióna, kde Belgicko práve hralo so Švédskom kvalifikačný zápas na majstrovstvá Európy. K zodpovednosti za útok sa prihlásila extrémistická militantná organizácia Islamský štát (IS). Útočníkom bol 45-ročný Abdesalem Lassoued.



Lampedusa je vďaka svojej blízkosti k brehom Tuniska už mnoho rokov jedným z centier migrácie z Afriky do Európy.



Toto leto sa tam denne priplavilo niekoľko tisíc migrantov, ktorí sa vydali na riskantnú plavbu na malých člnoch. V septembri na ostrov dorazilo viac ako 5000 ľudí za jediný deň - viac, ako bolo zaznamenané kedykoľvek predtým v priebehu 24 hodín.



V súčasnosti sem zvyčajne prichádza niekoľko desiatok ľudí denne, v závislosti od poveternostných podmienok. Počas takýchto pokusov o dosiahnutie európskych brehov opakovane dochádza k smrteľným nehodám.