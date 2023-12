Taliansko údajne odmietlo žiadosť mníchovského múzea o vrátenie sochy

Miláno 3. decembra (TASR) - Taliansky minister kultúry Gennaro Sangiuliano údajne odmieta žiadosť nemeckej Zbierky štátnych starožitností v Mníchove o vrátenie antickej sochy, ktorá stelesňovala Hitlerovu predstavu o árijskej estetike. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Diskobolos Palombara je rímska kópia strateného gréckeho bronzového originálu z 2. storočia. Hitler kúpil rímsku kópiu od jej súkromného talianskeho vlastníka v roku 1938 pod tlakom talianskeho diktátora Benita Mussoliniho a proti vôli vtedajšieho ministra školstva a predstaviteľov kultúry. Socha, objavená v roku 1781, bola vrátená do Talianska v roku 1948 ako súčasť diel ilegálne získaných nacistami.



Spor vznikol, keď riaditeľ Rímskeho národného múzea požiadal Zbierku štátnych starožitností o vrátenie mramorového podstavca sochy zo 17. storočia. Nemecké múzeum namiesto toho požiadalo o vrátenie Diskobola Palombara s tým, že bol nezákonne prevezený do Talianska v roku 1948, informoval v piatok denník Corriere della Sera.



Gennaro Sangiuliano vyjadril pochybnosti, či nemecká ministerka kultúry Claudia Rothová vie o žiadosti, ktorá prišla z bavorskej metropoly. "Len cez moju mŕtvolu. Dielo musí bezpodmienečne zostať v Taliansku, pretože je to národný poklad,“ uviedol Sangiuliano, ktorý dúfa, že podstavec vrátia.



Nemecké ministerstvo kultúry na žiadosti o vyjadrenie bezprostredne nereagovalo.