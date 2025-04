Taliansko udelí občianstvo autorke bestselleru o Toskánsku

Rím 19. apríla (TASR) - Talianska vláda v piatok oznámila, že americkej spisovateľke Frances Mayesovej, autorke románového bestselleru Pod toskánskym slnkom, udelí talianske občianstvo. Príslušný návrh predložil minister vnútra Matteo Piantedosi, ktorý ho zdôvodnil mimoriadnymi zásluhami Mayesovej. Informovala o tom agentúra AFP.



Mayesová (85), ktorá sa narodila v štáte Georgia, momentálne žije striedavo v Cortone v Toskánsku a v Severnej Karolíne.



Jej román z roku 1996, podľa ktorého bol neskôr nakrútený rovnomenný film s Diane Laneovou v hlavnej úlohe, je rozprávaním o kúpe a renovácii schátranej a opustenej vily v toskánskom mestečku. Táto kniha bola viac ako dva roky na zozname najpredávanejších kníh New York Times.



AFP podotkla, že tento krok talianskej vlády prichádza len niekoľko týždňov po tom, čo sťažila ľuďom s „talianskou krvou“ požiadať o občianstvo.



Podľa novej zmeny zákona o občianstve totiž bude Taliansko udeľovať občianstvo len tým žiadateľom, ktorých rodič alebo starý rodič bol Talian. Dosiaľ mohli o talianske občianstvo požiadať ľudia, ktorí preukázali pokrvné príbuzenstvo až do štyroch generácií, teda ak sa napríklad ich prapradedo narodil v Taliansku.



Agentúra AFP pripomína, že Taliansko je dlhodobo krajinou, z ktorej viac ľudí emigruje ako do nej imigruje. Podľa ministerstva však počet žiadostí o občianstvo za posledných desať rokov stúpa, pričom v súčasnosti je ich v procese schvaľovania približne 60.000. Podľa ministerstva bolo pred zmenou vo svete 60 až 80 miliónov ľudí, ktorí mohli zažiadať o talianske občianstvo.