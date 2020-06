Umbria mení pravidlá na podanie tabletky na prerušenie tehotenstva

Rím 17. júna (TASR) - Stredotaliansky región Umbria rozhodol, že na to, aby mohla byť ženám podaná tabletka na prerušenie nechceného tehotenstva, bude nevyhnutná hospitalizácia na tri noci. Tento krok kritizovali viaceré feministické organizácie, píše agentúra DPA.



Z rozhodnutia, ktoré pred niekoľkými dňami prijalo novozvolené pravicové vedenie tejto oblasti Talianska, vyplýva, že ženy zákrok nebudú môcť absolvovať na dennej klinike, ako to bolo doteraz.



Feministická skupina Non Una Di Meno v tejto súvislosti uviedla, že ide o útok na práva žien. "Jediným motívom za týmto skutkom je vôľa obmedziť slobodu výberu...," napísali jej predstavitelia na Facebooku.



Šéfka regiónu Umbria Donatella Teseiová povedala, že nové pravidlá majú viesť k bezpečnejším interrupciám a ich snahou nie je ženám klásť prekážky, ani im situáciu sťažovať.



Tri noci strávené v nemocnici pri spomínanom druhu interrupcie odporúčajú aj smernice tamojšieho ministerstva, no predošlá ľavicová vláda v Umbrii umožnila vykonávať zákrok počas jedného dňa. Teseiovej kabinet, ktorý bol zvolený vlani v októbri, však teraz predošlé zmeny zrušil.



Minister zdravotníctva Roberto Speranza v reakcii na aktuálne dianie požiadal o vyjadrenie k aktuálnym zmenám smerníc z roku 2010 poradný výbor vlády pre zdravie.



Taliansko legalizovalo interrupcie v roku 1978 a tabletka ukončujúca tehotenstvo je v krajine dostupná od roku 2009. Lekári si však môžu uplatniť výhradu vo svedomí z náboženských dôvodov, čo je veľmi bežné najmä na juhu Talianska.