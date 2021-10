Taliansko budúci rok umožní všetkým obyvateľom očkovanie treťou dávkou

Rím 26. októbra (TASR) – Taliansko chce od januára budúceho roku všetkým svojim obyvateľom umožniť očkovanie treťou dávkou vakcíny proti koronavírusu. Uviedol to v utorkovom rozhovore pre miestnu rozhlasovú stanicu minister zdravotníctva Pierpaolo Sileri, informuje agentúra APA.



Ako priblížil, ešte do konca tohto roka majú tretiu očkovaciu dávku dostať ľudia nad 60 rokov, ako aj rizikové osoby bez ohľadu na svoj vek. Posilňujúca tretia dávka sa podáva najmenej šesť mesiacov po uplynutí prvého očkovacieho cyklu pozostávajúceho buď z dvoch dávok mRNA vakcín alebo jednodávkovej vakcíny Johnson & Johnson.



V Taliansku sa môžu dať od 20. septembra zaočkovať treťou dávkou ľudia s oslabenou imunitou, osoby staršie ako 80 rokov, obyvatelia ošetrovateľských zariadení i zdravotníci starší ako 60 rokov alebo tí, čo sa radia do rizikovej skupiny.



Európska agentúra pre lieky (EMA) začiatkom októbra vyhlásila, že ľudia s oslabeným imunitným systémom by mali dostať i tretiu dávku proticovidovej vakcíny od spoločností Pfizer/BioNTech alebo Moderna, pripomína APA. To, či podpornú dávku dostane i bežná populácia jednotlivých štátov EÚ, nechala EMA na vlastnom rozhodnutí týchto krajín.



Ani jednu dávku vakcíny proti koronavírusu zatiaľ nedostalo približne sedem miliónov z celkového počtu približne 59 miliónov obyvateľov Talianska, pričom väčšinu z nich tvoria osoby vo veku 40-49 rokov.



Od 15. októbra platí v Taliansku povinnosť preukazovať sa covidpasom na pracovisku. Zamestnanci, ktorí sa pokúsia nastúpiť do práce bez tohto osvedčenia, budú suspendovaní bez nároku na náhradu mzdy a bude im hroziť pokuta do 1500 eur.



Talianska vláda tvrdí, že povinné preukazovanie sa zdravotným preukazom na pracovisku je potrebné na zaistenie bezpečnosti zamestnancov a na povzbudenie váhajúcich, aby sa dali zaočkovať. Toto nariadenie bude platiť do konca roka.