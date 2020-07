Úmrtnosť v Taliansku bola 2-násobne vyššia než v uplynulých rokoch

Rím 21. júla (TASR) - Počas marca, najhoršieho mesiaca pandémie COVIDu-19, sa úmrtnosť v Taliansku v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi zdvojnásobila. Vyplýva to zo štúdie zverejnenej v pondelok v odbornom periodiku JAMA Internal Medicine, podľa ktorej v období 1. marca - 4. apríla zomrelo v Taliansku 41.329 ľudí, čo je o približne 20.000 viac než v uplynulých piatich rokoch.



Ako píše internetová stránka rakúskej stanice ORF, znamená to zvýšenie úmrtnosti o 104,5 percenta.



Výsledky štúdie naznačujú, že počet úmrtí na nový druh koronavírusu je výrazne vyšší, než udávajú tamojšie úrady. Podľa oficiálnych údajov totiž ochoreniu COVID-19 do začiatku apríla podľahlo 15.000 osôb.



Je možné predpokladať, že rozdiel viac ako 5000 úmrtí spôsobili aj následky koronavírusovej nákazy, vysvetlili vedci. Oficiálne čísla totiž evidovali len u pacientov, ktorí na koronavírus zomreli v nemocniciach alebo v ošetrovateľských zariadeniach, čo by mohlo vysvetliť chýbajúcich 5000 obetí.



V Lombardsku, najhoršie zasiahnutom regióne v krajine, sa miera úmrtnosti zvýšila o 173 percent a u mužov dokonca o 213 percent.



Výskumníci sa pri výpočte počtu obetí pandémie neopierali len o počet obetí, u ktorých sa nákaza koronavírusom potvrdila na základe testov, ale zohľadnili aj oficiálne štatistiky úmrtnosti na základe vystavených úmrtných listov. Tie následne porovnali s predošlými rokmi - ide o metódu, ktorá sa často používa aj pri výskumoch počas pandémie chrípky.