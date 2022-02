V Taliansku zamietli vyhlásenie referenda o eutanázii

Rím 16. februára (TASR) - Taliansky ústavný súd v utorok zamietol návrh na vypísanie referenda o eutanázii, informovala v noci na stredu agentúra DPA.



Skupiny aktivistov vyzbierali dostatok podpisov na to, aby mohol súd vyhlásenie referenda o tejto otázke posudzovať. Sudcovia dospeli k záveru, že povolenie eutanázie je nezlučiteľné s ústavou a porušuje právo na ochranu ľudského života.



Podľa súčasnej talianskej legislatívy hrozí každému, kto pomôže inej osobe spáchať samovraždu, trest odňatia slobody vo výške päť až 12 rokov. Podľa rozhodnutia ústavného súdu z roku 2019 sa to však netýka pacientov s nevyliečiteľnou chorobou spôsobujúcou neznesiteľné fyzické a psychické utrpenie či ľudí, ktorých liečba iba udržiava pri živote. Takíto pacienti však podľa súdu musia byť "plne schopní slobodných a vedomých rozhodnutí".



Ústavný súd vtedy zároveň vyzval parlament, aby v danej otázke vytvoril jasnú legislatívu, no zatiaľ sa tak nestalo.



Lídri Demokratickej strany (PD) a Hnutia piatich hviezd (M5S), ktoré majú zastúpenie vo vládnej koalícii premiéra Maria Draghiho, po rozhodnutí súdu uviedli, že teraz je na parlamente, aby túto otázku konečne vyriešil konkrétnym zákonom.