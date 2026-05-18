Taliansky minister: Útok v Modene nemožno označiť za ojedinelý čin
Talian marockého pôvodu, Salim El Koudri (31), v sobotu autom zrazil niekoľko ľudí a osem z nich utrpelo zranenia.
Autor TASR
Rím 18. mája (TASR) - Taliansky minister vnútra Matteo Piantedosi v pondelok uviedol, že sobotňajší útok autom a nožom v meste Modena nemožno označiť za ojedinelý čin. Podľa neho poukazuje poukazuje na hlbšie problémy súvisiace s integráciou a sociálnymi ťažkosťami. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
Minister v tomto prípade vylúčil terorizmu, ale vyšetrovatelia musia aj tak dôkladne preskúmať všetky okolnosti vedúce k tomuto útoku.
Talian marockého pôvodu, Salim El Koudri (31), v sobotu autom zrazil niekoľko ľudí a osem z nich utrpelo zranenia. Pri pokuse o útek z miesta činu ho zadržali štyria okoloidúci, jedného z nich zranil nožom.
Na základe obvinení vrátane masakry a ťažkého ublíženia na zdraví bol zaistený a súd rozhodne v pondelok o jeho väzbe.
Piantedosi v rozhovore pre denník Il Giornale povedal, že nie je podozrivý z teroristického činu, ale poukázal na „skutočný a vážny problém sociálnej tiesne“ a obavy o duševné zdravie.
„V tomto štádiu nie sú žiadne prvky zodpovedajúce klasickému profilu teroristu, ktorý plánuje násilné činy,“ povedal minister. „Ale toto všetko nás nemôže viesť k tomu, aby sme útok odmietli ako čin osamelého šialenca,“ konštatoval.
Útok na civilistov podľa Piantedosiho vyvoláva „intenzívne otázky“ o integrácii, identite a marginalizácii, najmä medzi niektorými prisťahovalcami druhej generácie.
Útočník sa narodil v Taliansku, dosiahol univerzitné vzdelanie a podľa miestnych úradov mu diagnostikovali poruchu osobnosti, prejavoval tiež frustráciu zo svojej práce a sociálneho postavenia. V roku 2022 sa liečil na schizoidnú poruchu, no liečbu prerušil.
Piantedosi spomenul aj list, ktorý útočník poslal svojej univerzite. Použil urážlivé výrazy voči kresťanom, neskôr sa ospravedlnil, čo podľa ministra naznačuje možnú zatrpknutosť súvisiacu s vnímanou diskrimináciou.
Podľa ministra samotný legálny status, občianstvo alebo vzdelanie nezaručujú úspešnú integráciu.
AP konštatuje, že tento incident vyvolal politickú diskusiu v Taliansku, kde je kontrola a obmedzovanie imigrácie kľúčovou prioritou vlády premiérky Giorgie Meloniovej.
Minister vnútra sa v rozhovore pokúsil odlíšiť útok v Modene od migračnej politiky vlády a poukázal na legálny status podozrivého. „Pracujeme na repatriácii zahraničných občanov, ktorí spáchali zločin, ale tu sa rozprávame o talianskom občanovi. To je niečo iné,“ povedal.
Upozornil na zjednodušovanie tohto prípadu, ak by sa výlučne pripisoval psychiatrickým faktorom. To považuje za povrchné, rovnako ako by bolo povrchné využívať ich na vyhnutie sa „širšej reflexii o sociálnych a kultúrnych slabinách“.
