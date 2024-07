PROTEST NEPOMOHOL: Utratili medvedicu, ktorá napadla turistu

Rím 30. júla (TASR) - Na severe Talianska utratili v utorok medvedicu, ktorá v polovici júla napadla a zranila francúzskeho turistu. Proti jej odstrelu protestovali ochranári zvierat, informuje agentúra Reuters.



Medvedicu známu pod označením KJ1 na príkaz Maurizia Fugattiho, šéfa autonómneho regiónu Tridentsko-Horná Adiža vystopovali prostredníctvom sledovacieho obojku, aký sa používa monitorovanie voľne žijúcich zvierat.



"KJ1 bola nebezpečným exemplárom," informovala miestna lesnícka správa s tým, že medvedica sa už sedemkrát dostala do kontaktu s ľuďmi vrátane incidentu, pri ktorom napadla francúzskeho turista, ktorý si bol v lese zabehať.



Medzinárodná organizácia na ochranu zvierat (OIPA) informovala, že 22-ročná medvedica mala tri mláďatá, ktoré bez nej len ťažko prežijú. "Zvieratá sú cítiace bytosti, ktoré treba rešpektovať a starať sa o ne, a nie predmety, ktoré treba odstrániť," uviedla.



Od roku 1999 boli lesy v okolí mesta Trident opätovne osídľované medveďmi v rámci programu financovaného EÚ. V posledných rokoch tam prišlo k niekoľkým obdobným útokom.



Iná medvedica napadla a zabila vlani v apríli v Tridentsku 26-ročného bežca. Medvedicu označovanú ako JJ4 po útoku odchytili a mali ju utratiť. Po viacerých zásahoch ochranárov zvierat sa však rozhodlo, že medvedicu neuspia, no tento rok prevezú do rezervácie v Nemecku.



Jej útok vyvolal v regióne debatu o nebezpečenstve medveďov. Provinčné úrady preto tento rok v marci schválili odstrel až ôsmich problematických zvierat v tomto a budúcom roku, čo vyvolalo nevôľu zo strany ochranárov.