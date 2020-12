Taliansko uvažuje nad sprísnením protipandemických opatrení

Rím 14. decembra (TASR) - Taliansko uvažuje nad sprísnením celoplošných protipandemických opatrení počas vianočných a novoročných sviatkov v súvislosti s obavami z možnému nárastu infekcií počas januára, uviedla v pondelok agentúra Reuters.



Po tom, čo vláda nariadila uvoľniť opatrenia, ktoré zaviedla počas minulého mesiaca, obchody vo viacerých talianskych mestách zaplavili davy ľudí. "Tieto davy (ľudí) sú neospravedlniteľné, iracionálne a nezodpovedné," uviedol taliansky minister pre regionálne záležitosti Francesco Boccia.



V sobotu sa Taliansko stalo európskou krajinou s najvyšším počtom úmrtí spojených s koronavírusom a na prvom mieste tak predbehlo Veľkú Britániu.



Talianska vláda by mohla krajinu vyhlásiť za tzv. "červenú zónu", ktorá by podliehala najprísnejším opatreniam, a to v období od 24. decembra do 2. januára. Predĺžila by tak nočný zákaz vychádzania, zakázala by presun osôb, ktoré by mohli vychádzať len v nevyhnutných prípadoch, a počas víkendov a sviatkov by zatvorila obchody, bary a reštaurácie. Výnimku by mali len prevádzky, ktoré ponúkajú nevyhnutný sortiment.



Končené rozhodnutie by malo prísť po pondelkovom rokovaní medzi premiérom Giuseppem Contem, ministrami a odbornou pandemickou komisiou. Taliansko by tak uskutočnilo podobný krok ako Nemecko, ktoré v nedeľu vyhlásilo, že od stredy do 10. januára zatvorí v krajine väčšinu obchodov.



Taliansko od začiatku pandémie celkovo zaznamenalo 1.843.712 prípadov nákazy koronavírusom, ktorej podľahlo 64.520 ľudí.