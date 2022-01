Taliansko uvoľní od februára obmedzenia pre cestujúcich z krajín EÚ

Rím 27. januára (TASR) - Taliansko uvoľní od februára obmedzenia pre cestujúcich z EÚ. Tým bude odvtedy stačiť preukázať sa pri vstupe do tejto krajiny potvrdením o očkovaní, nedávnom prekonaní covidu či negatívnym výsledkom testu na koronavírus. Nebudú však už musieť podstúpiť preventívnu karanténu. Informovala o tom v stredu agentúra AFP s odvolaním sa na oznámenie tamojšej vlády.



Opatrenia v tomto smere sprísnilo Taliansko v decembri, keď došlo k nárastu prípadov nákazy novým koronavírusovým variantom omikron. Od cestujúcich začalo vtedy pri vstupe do krajiny požadovať test na koronavírus a v prípade nezaočkovaných aj absolvovanie päťdňovej karantény.



V súlade s najnovším dekrétom talianskej vlády bude cestujúcim z krajín EÚ od februára na vstup do Talianska stačiť už len covidpas. Ten uvádza, či je jeho nositeľ očkovaný, či ochorenie COVID-19 nedávno prekonal alebo mal negatívny výsledok testu na koronavírus.



Komisár Francesco Paolo Figliuolo, ktorý je v Taliansku zodpovedný za protipandemické opatrenia, v pondelok povedal, že Taliansko už zrejme dosiahlo vrchol aktuálnej vlny nákazy spôsobený šírením variantu omikron, keďže denne tam už pribúda menej prípadov tohto vysokonákazlivého variantu.