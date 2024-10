Taliansko už povolilo migrantom v albánskom centre návrat do krajiny

Rím 17. októbra (TASR) - Niektorí z migrantov, ktorých zachytili v talianskych vodách a následne previezli do migračných centier v Albánsku, dostali povolenie na návrat do Talianska, uviedli vo štvrtok talianske úrady. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Po počiatočnom posúdení úrady rozhodli, že štyria zo 16 mužov pôvodom z Egypta a Bangladéša môžu vstúpiť na územie Talianska, kde sa spracujú ich žiadosti o azyl. Zvyšných 12 osôb zostane v centre. Návrat umožnili pre dve neplnoleté osoby a tiež dvoch dospelých, ktorí uvádzali závažné zdravotné problémy, ozrejmila talianska tlačová agentúra ANSA. Štyria muži sa preto niekoľko hodín po príchode do Albánska opätovne nalodili na taliansku loď.



Taliansko je prvým členským štátom EÚ, ktorý sa rozhodol pre takúto spoluprácu s mimoúnijnou krajinou. Prostredníctvom nového systému sa migranti smerujúci do Talianska cez Stredozemné more prevážajú do albánskeho prístavu, kde sa po prvotnej kontrole presunú do hlavného tábora. Osoby s nárokom na azyl následne odcestujú do Talianska, zatiaľ čo tí, ktorým bol azyl zamietnutý, sa vrátia do domovskej krajiny.



Päťročná dohoda bude stáť Taliansko približne 160 miliónov eur ročne a vzťahuje sa na dospelých migrantov mužského pohlavia, ktorých zachytili plavidlá talianskeho námorníctva alebo pobrežnej stráže v medzinárodných vodách. Žien, detí, chorých a osôb, ktoré vykazujú známky mučenia, sa presuny do centier netýkajú. Rovnako neplatia ani pre ľudí, ktorí sa k brehom Talianska dostali na vlastných či súkromných lodiach.



Krajiny EÚ pozorne sledujú taliansky systém, keďže viaceré z nich samy sprísňujú azylovú politiku. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová pred tohtotýždňovým summitom vedúcich predstaviteľov štátov EÚ navrhla, aby sa zvážilo vytvorenie podobných centier.



Taliansko patrí ku krajinám, ktoré migrácia zasiahla v najväčšom rozsahu. Podľa údajov talianskeho ministerstva vnútra sa k brehom krajiny dostalo vlani až 160.000 migrantov. Hoci je prichádzajúcich v súčasnosti o polovicu menej ako pred rokom, desaťtisíce ľudí sa stále vydávajú na cestu cez Stredozemné more na člnoch, ktoré takmer nie sú schopné plavby.