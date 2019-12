V centre Turína deaktivovali bombu z druhej svetovej vojny

Rím 1. decembra (TASR) - Vyše 10.000 ľudí museli v nedeľu evakuovať z centra severotalianskeho mesta Turín v súvislosti s nálezom zhruba 230-kilogramovej bomby z čias druhej svetovej vojny. Pyrotechnici ju na mieste deaktivovali a odviezli za účelom zneškodnenia. Informovala o tom agentúra AFP.



Obyvateľom žijúcim v okolí nálezu - na ulici Via Nizza - úrady v nedeľu ráno nariadili, aby zo svojich domovov v tejto historickej časti mesta odišli a nevracali sa, pokým pyrotechnici bombu nezneškodnia.



Ďalším zhruba 50.000 ľuďom žijúcim tesne za evakuovanou zónou odporučili, aby taktiež buď odišli alebo zo svojich domov nevychádzali v čase od 07.00 h do 16.00 h SEČ.



Toto varovanie však úrady zrušili už okolo 14.00 h, keď pyrotechnici oznámili, že bomba obsahujúca 65 kilogramov výbušniny bola úspešne deaktivovaná.



Počas operácie bol nad Turínom uzavretý vzdušný priestor a mimo prevádzky bola aj železničná stanica Porta Nuova, ktorá leží pozdĺž ulice Via Nizza.



Pyrotechnici deaktivovanú britskú bombu, ktorá bola na mesto zhodená pred vyše 70 rokmi, previezli do mesta Cirié ležiaceho zhruba 13 kilometrov severozápadne od Turína. Definitívne ju mali zneškodniť v tamojšom nepoužívanom kameňolome.