V dôsledku mohutného požiaru v prístave uzavreli v Ancone školy

Rím 16. septembra (TASR) - O dočasnom uzavretí škôl a univerzít, parkov a vonkajších športovísk rozhodli úrady vo východotalianskom meste Ancona v reakcii na mohutný požiar, ktorý v noci na stredu zničil časť miestneho prístavu. Informovala o tom agentúra DPA.



Zavedenie preventívnych opatrení, ktoré budú v platnosti jeden deň, oznámila na Facebooku anconská starostka Valeria Mancinelliová.



"Podľa prvých výsledkov monitoringu problémy so znečistením ovzdušia nie sú. Pokým však budeme čakať na konečné výsledky, je podľa nás dobré zaujať opatrný postoj," uviedla starostka.



Požiar, ktorý zachvátil niekoľko skladov v oblasti prístavu, vypukol v stredu okolo 00.30 h a rozšíril sa na plochu približne 40.000 metrov štvorcových. Na jeho likvidácii pracovalo 16 hasičských jednotiek, ktorým sa ho po niekoľkých hodinách podarilo dostať pod kontrolu.



Z miesta požiaru stúpali do ovzdušia mohutné kúdoly hustého štipľavého dymu. Úrady vyzvali miestnych obyvateľov, aby si doma neotvárali okná a obmedzili pohyb povonku.



Obete ani zranenia hlásené neboli.



Plamene zachvátili niekoľko budov, kde sa podľa správ miestnych médií skladovali rozpúšťadlá, farby a iné potenciálne toxické látky. Z lokality, kde sa údajne nachádzali aj prevádzky na výrobu kvapalného dusíka a metánu, sa ozvalo aj viacero výbuchov, napísala agentúra ANSA.



Ancona má približne 100.000 obyvateľov a je hlavným mestom rovnomennej provincie a regiónu Marky. Tamojší prístav je jedným z najväčších v Jadranskom mori, premávajú odtiaľ trajekty smerujúce do Grécka, Chorvátska či Albánska.