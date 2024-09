V Neapole predstavili evakuačný plán pre prípad výbuchu supervulkánu

Neapol 2. september (TASR) - Neapolská mestská rada v pondelok predstavila evakuačný plán, ktorý úrady použijú v prípade erupcie v oblasti supervulkánu tzv. Flegrejských polí (Campi Flegrei), informuje TASR podľa agentúry APA. Evakuačný plán by mal byť spolu s obyvateľstvom otestovaný začiatkom októbra.



Evakuačný plán sa má dotknúť 481.000 obyvateľov. Plán predpokladá fázu predbežnej výstrahy, ktorá by mala trvať mesiace alebo aj roky a počas ktorej budú obyvatelia nabádaní, aby sa odsťahovali. Následne by malo dôjsť k fáze núteného presídľovania, ktorá potrvá 72 hodín. Obyvatelia sa môžu evakuovať autobusmi, vlakmi alebo lodnou dopravou individuálne, ale aj s pomocou úradov. Evakuačné trasy povedú k prístavu a mestskému obchvatu.



Celkovo sa pri evakuácii ráta s počtom 200.000 osobných automobilov. Obyvatelia budú následne rozdelení do viacerých talianskych regiónov.



K poslednej erupcii supervulkánu tu došlo 18. marca 1944, pričom výbuch trval desať dní. Hoci vtedy evakuovali 10.000 ľudí, o život prišlo 26 osôb.