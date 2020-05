V Pompejach zatiaľ hlásia viac sprievodcov ako turistov

Pompeje 26. mája (TASR) – Známe talianske archeologické nálezisko na mieste niekdajšieho antického mesta Pompeje je po uvoľnení obmedzení v dôsledku koronavírusovej pandémie opäť otvorené pre verejnosť. Zatiaľ sa v ňom ale nachádza viac sprievodcov ako turistov. V utorok o tom informovala agentúra AFP.



Výnimočne zachované zvyšky starovekého mesta, ktoré pred takmer 2000 rokmi pokryl po erupcii neďalekého vulkánu Vezuv sopečný popol, sú po rímskom Koloseu zvyčajne druhým najnavštevovanejším miestom v krajine. V utorok však boli aj tie najikonickejšie ruiny v Pompejach vrátane amfiteátra úplne prázdne.



V Pompejach, ktoré vlani navštívili bezmála štyri milióny ľudí, dúfajú, že domáci turisti aspoň čiastočne vyplnia medzeru po zahraničných návštevníkoch, ktorí majú do júna zakázané do Talianska cestovať.



Návštevníci sa po areáli náleziska môžu pohybovať len po jednej vyznačenej trase, no 9. júna pribudne ďalšia. Vstupenky stoja päť eur, avšak ľudia si ich musia kúpiť vopred. Pri vstupe im tiež zmerajú teplotu.



Taliansko v rámci uvoľňovania karanténnych opatrení v utorok otvorilo prvé pamiatky a múzeá. Hranice pre občanov Európskej únie chce Taliansko otvoriť 3. júna. Rakúsko to však považuje za príliš skorý termín, keďže Taliansko je jednou z najviac zasiahnutých krajín. Podľa údajov Univerzity Johnsa Hopkinsa Taliansko eviduje 230 158 nakazených a 32 877 obetí.