Prvých 70 ľudí bolo usvedčených v procese s členmi kalábrijskej mafie

Rím 8. novembra (TASR) - V Taliansku v rámci rozsiahleho procesu s členmi kalábrijskej mafie 'Ndrangheta usvedčili prvých 70 ľudí. Informovala o tom v pondelok agentúra Reuters.



V zrýchlenom konaní, ktoré prebehlo počas víkendu za účasti celkovo 91 obžalovaných, bolo zároveň usvedčeným umožnené, aby im bol väzenský trest skrátený približne o tretinu. Viacerým z tých, ktorých prokuratúra označila za kľúčových členov 'Ndranghety, vymerali tresty odňatia slobody až do výšky 20 rokov, približuje Reuters.



Išlo o prvé rozsudky vynesené v procese s ďalšími približne 300 domnelými členmi 'Ndranghety. Proces sa začal v januári v meste Lamezia Terme v juhotalianskom regióne Kalábria. Ďalší súdení sú v rámci neho obžalovaní z vydierania, obchodovania s drogami a krádeží.



"Pokračujeme v práci s pokojom a nepoddajnosťou potrebnou pre taký dôležitý proces," uviedol hlavný prokurátor Nicola Gratteri, považovaný za jedného z najprominentnejších protimafiánskych prokurátorov. Dodal, že 19 oslobodených v rámci procesu boli len marginálni podozriví.



V Taliansku takto naposledy súdili stovky mafiánov v procese v roku 1986, ktorý prebiehal v Palerme s členmi sicílskej organizácie Cosa Nostra a je považovaný za zlomový v boji proti tejto skupine, ktorej úpadok predznamenal. Súčasný proces s členmi 'Ndranghety sa však oproti procesu z Palerma zameriava na tzv. "biele goliere", a nie na najvyšších predstaviteľov klanov 'Ndranghety, približuje Reuters.



Kalábrijská 'Ndrangheta patrí spolu so sicílskou organizáciou Cosa Nostra a neapolskou mafiou Camorra k najdôležitejším skupinám organizovaného zločinu v Taliansku. Vybudovala si významné základne i v zahraničí – okrem iného pôsobí v Nemecku, na severe Ameriky či Austrálii. Vedúce postavenie má 'Ndrangheta najmä v pašovaní kokaínu do Európy.