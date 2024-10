Taliansko vezie do Albánska prvých migrantov zachytených na mori

Rím 14. októbra (TASR) - Talianska loď v pondelok vyrazila do Albánska, aby tam do nových centier pre migrantov odviezla prvú skupinu potenciálnych žiadateľov o azyl zachytených v Stredozemnom mori. Pre AFP to potvrdil zdroj z tamojšej vlády, informuje TASR.



Dve centrá na prijímanie migrantov prichádzajúcich do Talianska otvorili v Albánsku minulý týždeň.



Ide o prvý prípad, keď sa členský štát EÚ rozhodol pre takúto spoluprácu s mimoúnijnou krajinou. Centrá začali na základe dohody medzi Rímom a Tiranou z roku 2023 fungovať v albánskom prístavnom meste Šengjin a v neďalekej obci Gjader. Migrantov najskôr umiestnia do zariadenia v Šengjine. Po registrácii budú prevezení do Gjaderu, bývalej vojenskej základne vzdialenej asi 20 kilometrov od prístavu. Tam zostanú, kým nevybavia ich žiadosti o azyl.



Obe zariadenia by mali podľa talianskej premiérky Giorgie Meloniovej ročne zvládnuť až 36.000 migrantov, ktorí sa doplavia k talianskemu pobrežiu alebo ich na mori zachráni talianska pobrežná stráž. Záchytné stredisko Gjader však má kapacitu iba pre 3000 osôb.



Centrá v Albánsku pre migrantov prichádzajúcich z Talianska mali pôvodne otvoriť ešte v máji. Otvorenie sa však niekoľkokrát odložilo pre technické problémy a omeškanie výstavby. Náklady na výstavbu i bezpečnosť a zdravotnú starostlivosť pre žiadateľov o azyl hradí v plnej miere Taliansko. Rím vyjde táto spolupráca podľa odhadov na 160 miliónov eur ročne.