Izolácia 11 talianskych miest a obcí kvôli koronavírusu,hlásia mŕtvych

Na snímke predavačka a nakupujúci majú na tvárach ochranné rúška v supermarkete v talianskom meste Casalpusterlengo 23. februára 2020. Foto: TASR/AP

Zamestnanci nesú nové postele do nemocnice v talianskom meste Codogno 21. februára 2020. Talianske úrady v sobotu 22. februára oznámili, že nákaze spôsobenej novým koronavírusom podľahol už druhý človek. Po 78-ročnom mužovi, ktorý zomrel v piatok v Lombardsku, podľahla nákaze novým koronavírusom v tom istom regióne aj žena, ktorej vek úrady nezverejnili. Foto: TASR/AP

Pre koronavírus zrušili karneval v Benátkach

Medzinárodný menový fond: Koronavírus zníži rast globálnej ekonomiky

Rím 23. februára (TASR) - Novým koronavírusom SARS-CoV-2 sa v Taliansku nakazilo už viac ako 100 ľudí. Oznámil to v nedeľu vo vysielaní spravodajskej televízie Sky TG24 guvernér regiónu Lombardsko Attilio Fontana.Taliansko sa tak stalo najviac zasiahnutou krajinou v Európe. Najviac zo 132 infikovaných (89) hlásila práve z Lombardska. Prvé prípady boli zaznamenané aj v regiónoch Piemont a Emilia-Romagna. Vírusu už podľahli dvaja ľudia.Talianska vláda v súvislosti so šírením koronavírusu nariadila dočasnú izoláciu desiatich miest a obcí v regióne Lombardsko (Codogno, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo a San Fiorano) a mestečka Vo v regióne Benátsko. Izolácia sa v Lombardsku týka okolo 50.000 ľudí, mestečko Vo má približne 3300 obyvateľov.Tieto oblasti nemôžu ich obyvatelia opustiť a zvonka sa do nich nikto nedostane, keďže prístupové cesty sú zablokované, uviedol taliansky premiér Giuseppe Conte. Pohyb v nich je možný iba na "Conteho vláda však odmieta výzvy niektorých opozičných politikov na uzatvorenie suchozemských hraníc Talianska. Taliansko sa podľa premiéra nesme stať "". Conte avizoval zatvorenie tovární a škôl, ako aj zrušenie masových verejných podujatí, ako sú karnevaly a športové súťaže. Opatrenie sa týka aj svetoznámeho karnevalu v Benátkach, ktorý trvá do utorka; jeho nedeľňajší program zatiaľ zrušený nebol.Epicentrum šírenia koronavírusu SARS-CoV-2 v Taliansku je lombardská provincia Lodi. Ako sa tam vírus dostal, však zatiaľ nie je známe. "," povedal riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre Európu Hans Kluge v rozhovore pre denník La Repubblica.Šírenie nového koronavírusu v severnom Taliansku vyvolalo obavy z vážnych dopadov na ekonomiku krajiny. V lombardskej provincii Lodi totiž sídli niekoľko spoločností generujúcich miliardové zisky a Lombardsko je motorom talianskeho priemyslu. Taliansky minister hospodárstva Roberto Gualtieri vyzval krajiny skupiny G20, aby prijali koordinované kroky na zmiernenie hospodárskeho dopadu epidémie.Z dôvodu šírenia nového koronavírusu SARS-CoV-2 v Taliansku sa ruší zvyšný program svetoznámeho karnevalu v Benátkach. Oznámili to v nedeľu svetové agentúry s odvolaním sa na miestne úrady.Guvernér regiónu Benátsko Luca Zaia podľa agentúry AP uviedol, že toto opatrenie začne platiť v nedeľu večer. Benátsky karneval, ktorý každoročne priťahuje desiatky tisíc návštevníkov, mal trvať do utorka.Úrady predtým informovali, že na prítomnosť nového koronavírusu boli v Benátkach pozitívne testované tri osoby. Všetky majú viac ako 80 rokov a v kritickom stave sú hospitalizované v nemocnici.Novým koronavírusom SARS-CoV-2 sa v Taliansku nakazilo už viac ako 130 ľudí. Takmer všetky prípady sú koncentrované na severe krajiny. Taliansko sa tak stalo najviac zasiahnutou krajinou v Európe. Najviac zo 132 infikovaných (89) hlásila z Lombardska. Prvé prípady boli zaznamenané aj v regiónoch Piemont a Emilia-Romagna.Vírusu už podľahli dvaja ľudia. Stav 26 infikovaných je kritický.Talianska vláda v súvislosti so šírením koronavírusu nariadila dočasnú izoláciu desiatich miest a obcí v regióne Lombardsko (Codogno, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo a San Fiorano) a mestečka Vo v regióne Benátsko. Izolácia sa v Lombardsku týka okolo 50.000 ľudí, mestečko Vo má približne 3300 obyvateľov.Situáciu v Taliansku pozorne sledujú aj v susednom Francúzsku, povedal tamojší minister zdravotníctva Olivier Véran pre denník Le Parisien. Na tento účel chce zvýšiť laboratórne kapacity, aby sa denne mohlo vykonať niekoľko tisíc testov na protímnosť vírusu. V súčasnosti je možné urobiť iba 400 testov denne.Koronavírus bude mať negatívny vplyv na globálnu ekonomiku. Šéfka Medzinárodného menového fondu (MMF) Kristalina Georgieva uviedla, že v tomto roku zníži jej rast o 0,1 percentuálneho bodu.Rýchlo sa šíriaca epidémia koronavírusu pribrzdí tempo expanzie Číny na 5,6 %, predpokladá MMF. Ešte vo svojej januárovej prognóze počítal s nárastom čínskej ekonomiky o 6 %.Georgieva prezentovala zhoršenú predpoveď MMF v sobotu (22. 2.) na zasadnutí ministrov financií a centrálnych bankárov skupiny G20 v Rijáde. Dodala, že MMF pracuje aj s pesimistickejšími scenármi.," povedala Georgieva.."Návrh komuniké zo zasadnutia ministrov financií skupiny G20 neprikladá veľkú váhu epidémii koronavírusu ako riziku ohrozujúcemu globálny rast. Píše sa v ňom len, že skupina G20 "".