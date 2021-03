Talianska vláda odložila lokálne voľby, dôvodom je pandemická kríza

Rím 5. marca (TASR) - Talianska vláda vo štvrtok oznámila odklad komunálnych volieb až na termín po lete, keďže krajinu stále trápi pandémia koronavírusu. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Množstvo významných veľkých miest ako Rím, Miláno, Neapol, Turín a Bologna si malo v júni voliť starostov, ale viesť predvolebnú kampaň by bolo v zhoršujúcej sa pandemickej situácii ťažké.



Hlasovanie sa preto uskutoční medzi 15. septembrom a 15. októbrom, presný termín sa ešte stanoví. V oznámení po zasadnutí kabinetu to uviedol úrad talianskeho premiéra Maria Draghiho.



Toto rozhodnutie si tiež vynúti nové naplánovanie regionálnych volieb v južnej Kalábrii, ktoré sa mali konať v apríli, a ďalších miestnych hlasovaní vrátane doplňujúcich volieb do národného parlamentu.



Taliansko patrí ku krajinám najhoršie zasiahnutým pandémiou; zomrelo tam takmer 99.000 ľudí a dosiaľ sa celkovo koronavírusom nakazili takmer tri milióny ľudí - približne päť percent obyvateľstva.



Očakáva sa, že úrady v najbližších dňoch sprísnia príslušné obmedzenia. Silnejú totiž obavy z nového nárastu prípadov infekcie spôsobených šírením nových variantov koronavírusu.