Talianska vláda predĺžila platnosť epidemiologických opatrení

Rím 7. septembra (TASR) - Talianska vláda predĺžila do 7. októbra platnosť epidemiologických opatrení vrátane nosenia rúšok či dodržiavania odstupov. Príslušné nariadenie podpísal v pondelok večer taliansky premiér Giuseppe Conte, uviedla agentúra APA.



Taliani tak musia aj naďalej nosiť rúška v prostriedkoch hromadnej dopravy a v interiéroch verejných budov.



Prekrytie dýchacích ciest zostáva povinné tiež na námestiach či miestach, kde sa zhromažďuje väčší počet ľudí, a to v čase od 18.00 h do 06.00 h.



Autobusy hromadnej dopravy by nemali byť zaplnené na viac ako 80 percent. Zakázané zostávajú hromadné podujatia, ako napríklad koncerty či tanečné zábavy. Futbalové zápasy sa aj naďalej budú hrať bez prítomnosti divákov.



Taliani vracajúci sa z Chorvátska, Grécka, Malty či Španielska budú musieť predložiť negatívny test na nový druh koronavírusu.



V sobotu popoludní sa v Ríme konala demonštrácia proti epidemiologickým opatreniam. Na proteste proti noseniu rúšok, očkovaniu či dodržiavaniu odstupov sa podľa odhadov polície zišlo približne 2000 ľudí.



V Taliansku v pondelok pribudlo 1108 nových prípadov nákazy, čo je pokles v porovnaní s nedeľou (1297), ako aj 12 úmrtí, čo je o štyri viac ako v nedeľu.