Talianske hnutie M5S odmieta, že ho financoval venezuelský prezident

Rím 16. júna (TASR) - Protisystémové Hnutie piatich hviezd (M5S), ktoré je v Taliansku súčasťou vládnucej koalície, odmietlo obvinenie zverejnené španielskym denníkom ABC, že v roku 2010 tajne dostalo od súčasného venezuelského prezidenta Nicolása Madura milióny eur. Informovala o tom v utorok agentúra AFP.



Konzervatívny denník ABC v pondelok zverejnil dokument venezuelskej tajnej služby z 25. júna 2010, podľa ktorého Maduro ešte ako vtedajší minister zahraničných vecí kabinetu prezidenta Huga Cháveza, poslal diplomatickou poštou do Talianska 3,5 milióna eur. Tieto peniaze boli údajne určené pre už zosnulého Gianroberta Casaleggia, ktorý M5S založil v roku 2009 hnutie spololočne s komikom Beppem Grillom.



M5S, ktoré s centristicko-ľavicovou Demokratickou stranou podporujú vládu premiéra Giuseppeho Conteho, označilo zistenia španielskeho denníka ABC za falošné správy.



Rovnako reagovalo aj venezuelské veľvyslanectvo v Ríme, ktoré toto obvinenie označilo za nepravdivé a uviedlo, že zvažuje podniknúť právne kroky.



Po parlamentných voľbách v roku 2018, v ktorých M5S dostalo 32 percent hlasov, vytvorilo toto hnutie koalíciu s krajne pravicovou stranou Liga severu. Jej predseda Matteo Salvini počas vlaňajšieho leta odišiel z vlády v snahe vyvolať v Taliansku predčasné voľby, keďže bol presvedčený, že by ich mohol vyhrať a riadiť tak tretiu najväčšiu ekonomiku eurozóny.



Tento plán mu nevyšiel, keďže hnutie M5S uzavrelo dohodu s Demokratickou stranou o vytvorení novej proeurópskej vlády. Podľa nanjovších prieskumov verejnej mienky by M5S v súčasnosti volilo iba 15 percent Talianov.