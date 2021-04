Taliansko vlani vypátralo vyše pol milióna odcudzených umeleckých diel

Rím 30. apríla (TASR) - Talianske úrady v roku 2020 vypátrali a získali späť viac ako pol milióna ukradnutých alebo sfalšovaných umeleckých diel, a to doma i v zahraničí. Množstvo prípadov sa vyriešilo v spolupráci s medzinárodnými policajnými organizáciami Europol a Interpol, informovala tlačová agentúra AFP.



Jedným z repatriovaných diel je Tizianov obraz "Portrét aristokrata" s odhadovanou cenou šesť miliónov eur, ktorý bol ilegálne odvezený do Švajčiarska. Ďalším vzácnym artefaktom je busta antickej bohyne z prvého storočia nášho letopočtu, ktorá stála pri vstupe na rímske námestie Forum Romanum do roku 1977, keď ju odmontovali a odcudzili.



Väčšinu z 501.574 vypátraných predmetov predstavujú starožitnosti, archívne dokumenty alebo knihy, ale je medzi nimi aj vyše 17.000 archeologických a paleontologických nálezov pochádzajúcich z nezákonných výkopov. Talianske úrady zhabali aj 1500 falzifikátov umeleckých diel, ktoré by po uvedení na trh mohli vyniesť 415 miliónov eur.



"Dôkladná práca Veliteľstva Karabinierov pre ochranu kultúrneho dedičstva sa neprerušila ani počas tohto ťažkého roku pandémie," vyhlásil vo štvrtok taliansky minister kultúry Dario Franceschini.



Počet krádeží kultúrneho dedičstva vlani klesol v Taliansku o 17,6 percenta - odcudzených bolo 287 artefaktov v porovnaní s 345 kusmi v roku 2019 -, a to čiastočne vďaka uzavretiu muzeálnych inštitúcií v súvislosti s koronavírusovou epidémiou.



Veliteľstvo Karabinierov pre ochranu kultúrneho dedičstva (TPC) zamestnáva približne 300 ľudí a operuje od roku 1969. Úrad vedie najstaršiu a najväčšiu databázu hľadaných umeleckých diel a artefaktov na svete zahŕňajúcu 1,3 milióna spisov.