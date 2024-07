Taliansko chce podľa médií kúpiť stovky tankov a obrnených vozidiel

Berlín 3. júla (TASR) - Taliansko údajne plánuje kúpiť stovky tankov a obrnených vozidiel od nemeckého koncernu Rheinmetall za približne 20 miliárd eur. Pre Rheinmetall by to bola dosiaľ vôbec najväčšia zákazka. Informuje o tom v stredu nemecký ekonomický denník Handelsblatt citujúc nemenované zdroje oboznámené so záležitosťou.



Talianska vláda podľa nich plánuje v rámci objednávky rozloženej na obdobie 15 rokov kúpiť najmenej 350 obrnených bojových vozidiel Lynx a vyše 200 tankov Panther. Koncern Rheinmetall v reakcii na žiadosť o vyjadrenie tieto informácie nepoprel a uviedol, že sa k nim vyjadrí vo vhodnej chvíli.



Zdroj Handelsblattu už v júni povedal, že talianska zbrojárska firma Leonardo rokuje s Rheinmetallom o strategickej aliancii týkajúcej sa tankov. Hovorca tejto firmy sa však k správe denníka Handelsblatt odmietol vyjadriť s tým, že ide záležitosť talianskej vlády. Tá dosiaľ na tieto informácie nereagovala.



Agentúra Reuters uvádza, že akcie spoločnosti Leonardo po správe prudko vzrástli. Firma Rheinmetall odhaduje tento rok rekordné tržby vo výške desať miliárd eur, keďže jej objednávky rastú v dôsledku zvyšujúcich sa výdavkov na obranu v európskych krajinách, ktoré tak zareagovali na vojnu na Ukrajine.