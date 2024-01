Taliansko vrátilo Etiópii jej historicky prvé lietadlo z roku 1935

Rím 31. januára (TASR) - Taliansko vrátilo Etiópii jej vôbec prvé lietadlo, a to približne deväť desaťročí po tom, ako ho zhabali talianske fašistické invázne sily. Oznámil to v utorok etiópsky premiér Abiy Ahmed, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Dnešok je pre Etiópčanov dňom veľkej hrdosti, pretože oslavujeme oficiálne odovzdanie lietadla Tsehai talianskou vládou," uviedol Abiy na sociálnej sieti X.



Jeho príspevok sprevádzali fotografie červeného dvojmiestneho dolnoplošníka, ktorý bol vyrobený v roku 1935 počas vlády posledného etiópskeho cisára Haileho Selassieho.



"Tsehai je prvé lietadlo zostrojené v Etiópii v roku 1935 v spolupráci s nemeckým inžinierom a cisárskym pilotom Ludwigom Weberom," uviedol Abiy.



Lietadlo bolo pomenované na počesť princeznej Tsehai, dcéry cisára, informovala tamojšia štátna masmediálna spoločnosť Fana Broadcasting Corporate (FBC).



Svoj prvý let uskutočnilo v decembri 1935, keď Weber letel 50 kilometrov z etiópskeho hlavného mesta Addis Abeba, pričom let trval približne sedem minút.



Historici tvrdia, že lietadlo bolo prevezené do Talianska po tom, ako v roku 1935 vojská fašistického diktátora Benita Mussoliniho napadli Etiópiu, vtedy známu ako Habeš.



"Tsehai predstavuje jediný zachovaný artefakt etiópskej aviatiky z 30. rokov," uviedla FBC.



Odovzdanie lietadla sa uskutočnilo počas návštevy Abiya v Ríme, kde sa 28.-29. januára konal taliansko-africký samit. "Chcem vyjadriť nesmiernu vďaku premiérke Giorgii Meloniovej, ktorá umožnila jeho návrat," povedal Abiy.