Taliansko vrátilo Grécku časť vlysu z chrámu Parthenón

Atény 5. júna (TASR) - Dôležitá časť vlysu z chrámu Parthenón, ktorá bola vystavovaná v múzeu na talianskom ostrove Sicília, bola natrvalo vrátená do Grécka, oznámilo v nedeľu grécke ministerstvo kultúry. TASR správu prevzala od agentúry DPA.



Časť vrátaneho vlysu pozostáva z nohy starogréckej bohyne lovu Artemis. Jej podobizeň bola pôvodne umiestnená na východnej strane Parthenónu.



Grécko a sicílska regionálna vláda sa teraz dohodli, že tento historický predmet bude natrvalo vrátený Grécku, píše DPA. Návrat tohto artefaktu sa však najskôr uskutoční prostredníctvo dlhodobej pôžičky. Vrátený fragment sa v súčasnosti už nachádza v gréckom múzeu aténskej Akropoly.



Grécka ministerka kultúry Lina Mendoniová pritom v tejto súvislosti vyjadrila nádej, že návrat Artemidinej nohy "otvorí cestu pre návrat všetkých častí vlysu do Atén".



Grécko totiž už celé desaťročia žiada návrat mramorových sôch, ktoré sú známe ako Elginove mramory. Ide o veľkú časť parthenónskeho vlysu, ktorý je v držbe Britského múzeá v Londýne už od roku 1816. Zatiaľ čo Grécko a Taliansko dlho spolupracujú pri návratoch kultúrnych pamiatok, tak Británia odmietla slávne mramory Aténam vrátiť tvrdiac, že ich britský lord Elgin získal na základe právoplatnej zmluvy s Osmanskou ríšou. Múzeum tiež vyhlasuje, že "sú súčasťou spoločného dedičstva všetkých".



Lord Elgin bol britským veľvyslancom v Osmanskej ríši a na začiatku 19. storočia dal z Parthenónu odstrániť najlepšie zachované časti, ktoré boli následne odvezené do Británie a v roku 1816 predané Britskému múzeu. Podľa agentúry DPA sa 56 z celkový 96 sekcií parthenónskeho vlysu v súčasnosti nachádza v Londýne.



Grécko otvorilo múzeu aténskej Akropoly v roku 2009, aby v ňom mohlo vystavovať originálne i sadrové kópie častí parthenónskeho vlysu. Chrám Parthenón je jednou z najslávnejších stavieb antického Grécka, pripomína DPA.