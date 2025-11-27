< sekcia Zahraničie
Taliansko vydá do Nemecka Ukrajinca podozrivého v kauze Nord Stream
Nemecká prokuratúra ho obvinila zo spôsobenia výbuchu a sabotáže.
Autor TASR
Berlín/Rím 27. november (TASR) - Ukrajinského občana podozrivého zo sabotáže plynovodu Nord Stream vydajú vo štvrtok talianske orgány do Nemecka, oznámil hovorca nemeckej spolkovej prokuratúry. Vydanie podozrivého minulý týždeň umožnil taliansky najvyšší súd, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.
Podozrivého 49-ročného Serhija Kuznecova zatkli v talianskom Rimini v auguste na základe európskeho zatykača vydaného Nemeckom. Odvtedy je vo väzbe na severe Talianska. Vo väznici sa sťažoval na zlé podmienky a niekoľko dní na protest držal hladovku.
Nemecká prokuratúra ho obvinila zo spôsobenia výbuchu a sabotáže. Podľa nej bol súčasťou skupiny, ktorá v septembri 2022 umiestnila výbušniny na potrubia plynovodov Nord Stream 1 a 2 neďaleko dánskeho ostrova Bornholm v Baltskom mori.
Kuznecov bol údajne koordinátorom celej akcie. Oba plynovody boli v čase útoku natlakované plynom, ale v dôsledku invázie ruských síl na Ukrajinu, ktorá sa začala vo februári 2022, ho neprepravovali.
Podľa informácií týždenníka Der Spiegel je Kuznecov bývalým agentom ukrajinskej tajnej služby SBU. Talianske úrady vyšetrujú, či nebol zapojený aj do útokov na lode ruskej tzv. tieňovej flotily v Stredozemnom mori.
Nemeckí vyšetrovatelia dospeli k záveru, že útok na plynovody vykonala skupina Ukrajincov pozostávajúca z piatich mužov a jednej ženy. Členovia skupiny si pravdepodobne prenajali na vykonanie útoku jachtu, ktorá vyplávala z nemeckého mesta Rostock. Kuznecov pri tom použil falošné doklady totožnosti.
