Taliansko vydá Francúzsku podozrivého z účasti na útoku v Nice

Rím 7. mája (TASR) - Súd v Neapole vo štvrtok súhlasil s tým, že Taliansko vydá do Francúzska muža podozrivého zo spolupáchateľstva v prípade teroristického útoku vo francúzskom meste Nice, pri ktorom v roku 2016 zahynulo 86 ľudí. Informovala o tom v piatok agentúra AFP.



Dvadsaťosemročný Albánec identifikovaný ako Endri Elezi je podľa agentúry AFP podozrivý z predaja zbraní útočníkovi z Nice.



Talianska polícia uviedla, že muža, na ktorého bol vydaný európsky zatykač, zadržali 21. apríla neďaleko mesta Sparanise severne od Neapola vďaka koordinovanému úsiliu talianskych, albánskych a francúzskych orgánov.



Albánec počas štvrtkového extradičného pojednávania všetky obvinenia odmietol. "Nikdy som nepredával ani neposkytoval zbrane a nepoznám nikoho z ľudí zapojených do tohto útoku."



Elezi bol jeden z ôsmich ľudí, ktorých budú súdiť za údajný podiel na útoku z roku 2016. Súdny proces sa začne najskôr v roku 2022, píše AFP.



K teroristickému útoku v Nice došlo 14. júla 2016, keď islamský extrémista Mohamed Lahouaiej-Bouhlel vrážal kamiónom do ľudí oslavujúcich Deň Bastily. Útok si vyžiadal 86 obetí na životoch a 458 zranených. Páchateľa polícia zastrelila.



Muž konal podľa vyšetrovateľov v súlade s výzvami rôznych islamistických organizácií vrátane IS na využívanie motorových vozidiel pri vraždení "neveriacich". Podľa ľudí z okruhu svojich známych bol moslimom, avšak nebol vnímaný ako silno veriaci človek.