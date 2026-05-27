NEÚPROSNÉ SLNKO: V obľúbenej destinácii vyhlásili najvyššiu výstrahu
Autor TASR
Rím 27. mája (TASR) - Talianske ministerstvo zdravotníctva vyhlásilo najvyšší stupeň výstrahy pred horúčavami pre štyri veľké mestá vrátane Ríma, keďže teploty na mnohých miestach presiahli 30 stupňov Celzia. Agentúra DPA zároveň upozornila, že teploty v krajine stúpli oveľa skôr, ako je to pre túto sezónu typické, píše TASR.
Výstrahy boli na štvrtok vyhlásené okrem hlavného mesta aj pre Florenciu, Bolognu a Turín. Očakáva sa však, že v piatok sa teploty naprieč krajinou zmiernia.
V Ríme podpísal starosta Roberto Gualtieri v stredu nariadenie, ktorým zaviedol opatrenia zamerané na prevenciu požiarov a riadenie rizík spojených s vlnou horúčav. Je medzi nimi napríklad povinnosť sprístupniť obyvateľom veľké verejné zariadenia vybavené chladiacimi systémami v dňoch, keď platí najvyššia (červená) výstraha pred horúčavami.
Nariadenie tiež stanovuje, že stavebným a poľnohospodárskym pracovníkom musia byť cez obedňajšie prestávky poskytnuté zatienené alebo klimatizované priestory a v prípade potreby musia byť k dispozícii aj ventilačné alebo chladiace systémy.
V Taliansku došlo v posledných rokoch k viacerým úmrtiam pracovníkov na stavbách v dôsledku práce v extrémnych horúčavách.
