Taliansko vydalo USA hackera podozrivého zo špionáže počas pandémie
Autor TASR
Rím 27. apríla (TASR) - Taliansko vydalo do Spojených štátov čínskeho hackera, ktorý je podozrivý zo špionáže v prospech Pekingu počas pandémie ochorenia COVID-19. Oznámila to v pondelok talianska polícia, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Muža zadržali na žiadosť USA v júli minulého roka na medzinárodnom letisku Malpensa neďaleko Milána. Americké úrady ho podozrievajú zo špionáže pre komunistickú vládu v Číne vrátane krádeže výskumu týkajúceho sa vakcín proti koronavírusu. Hackerských útokov na americké inštitúcie, univerzity a výskumné ústavy sa mal ako súčasť tímu kybernetických odborníkov dopustiť v rokoch 2020 a 2021, v čase najväčšieho rozmachu pandémie.
Talianska polícia totožnosť čínskeho občana nezverejnila, podľa nej však ide o bývalého šéfa veľkej technologickej spoločnosti v Šanghaji. Podľa AFP údajne stojí so svojimi spolupracovníkmi za hackerskou skupinou s názvom Hafnium, ktorá bola obvinená z napadnutia desiatok tisíc e-mailových serverov Microsoft Exchange v roku 2021. Spoločnosť Microsoft vtedy túto skupinu označila za „vysoko kvalifikovaného a sofistikovaného útočníka“.
Čínske ministerstvo zahraničných vecí v pondelok v reakcii uviedlo, že Peking odmieta aby si Washington „vymýšľal obvinenia prostredníctvom politických manipulácií“. Vyzvalo tiež Taliansko, aby „rešpektovalo fakty a právo, okamžite napravilo svoju chybu“ a vyvarovalo sa toho, aby sa „stalo spolupáchateľom USA“, napísala k extradícii agentúra Reuters.
