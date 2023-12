Taliani vydali zatykače na osoby,ktoré pomohli Rusovi Ussovi pri úteku

Rím 6. decembra (TASR) - Talianska prokuratúra v utorok vydala zatykače na päť osôb podozrivých z napomáhania ruskému občanovi Arťomovi Ussovi, synovi bývalého gubernátora Krasnojarského kraja, pri jeho úteku z domáceho väzenia v Taliansku.



Ako v noci na stredu informovala agentúra AFP, prokuratúra vydala zatykač aj na samotného Ussa hľadaného Spojenými štátmi pre podozrenia z prania špinavých peňazí a z účasti na nelegálnych schémach vývozu amerických vojenských technológií do Ruska.



Americké ministerstvo spravodlivosti pred časom uviedlo, že časť tohto vybavenia bola "objavená na bojiskách na Ukrajine".



Uss čelí aj obvineniam v súvislosti s ropou dodávanou z Venezuely v rozpore so sankciami a z bankového podvodu, informovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).



Uss koncom marca ušiel z domáceho väzenia v Taliansku napriek tomu, že mal na ruke elektronický sledovací náramok.



Vyšetrovaním sa zistilo, že na prepašovanie Ussa z Milána a cez hranice do Slovinska boli použité štyri autá. Tejto akcii predchádzali mesiace plánovania, uviedol milánsky prokurátor Marcello Viola.



Prokuratúra uviedla, že na základe vydaných zatykačov prebehli 5. decembra operácie v Brescii na severe Talianska, Slovinsku a Chorvátsku, kde bol vzatý do väzby jeden z podozrivých. Na koordinácii akcie sa podieľa agentúra EÚ Eurojust a súdne orgány USA.



Vydaných päť zatykačov sa týkalo dvoch Bosniakov, jedného Slovinca a dvoch Srbov. Americké ministerstvo spravodlivosti uviedlo, že v súvislosti s vyšetrovaním bol v pondelok v Chorvátsku zatknutý Bosniak s pobytom v Srbsku.



Ministerstvo spravodlivosti USA ho identifikovalo ako 52-ročného Vladimira Jovančiča a spresnilo, že prokurátori žiadajú jeho vydanie na základe obvinení, že v marci tesne pred tým, ako mal byť Uss vydaný do Spojených štátov, mu pomohol utiecť z rezidencie pri Miláne.



Druhého podozrivého talianske orgány zatkli v Taliansku v pondelok, dodalo ministerstvo.



Uss bol zadržaný 17. októbra 2022 na základe amerického zatykača na letisku v Taliansku. V decembri ho previezli z väznice do domáceho väzenia. Zmizol 22. marca - deň po tom, čo súd v Miláne definitívne schválil jeho vydanie do USA.



Ministerstvo zahraničných vecí USA 5. decembra vypísalo odmenu až do výšky sedem miliónov dolárov za informácie vedúce k zatknutiu alebo odsúdeniu Arťoma Ussa, ktorého v októbri 2022 veľká federálna porota v New Yorku obvinila zo sprisahania v súvislosti s nadnárodným podvodom, pašovaním a praním špinavých peňazí. Spolu s Ussom je obvinených ďalších šesť osôb.



V Rusku bol Uss mladší zaradený na medzinárodný zoznam hľadaných osôb pre pranie špinavých peňazí a v neprítomnosti bol naňho vydaný zatykač. V apríli jeho právnik informoval, že Uss sa dostavil na výsluch k vyšetrovateľom ruského ministerstva vnútra, po ktorom bol prepustený. Má však zákaz opustiť územie krajiny.



Uss starší má vlastnícke podiely vo viacerých ruských spoločnostiach v Krasnojarskom kraji i iných regiónoch, ako aj vysokú pozíciu v dcérskej spoločnosti ruského štátom kontrolovaného ropného konglomerátu Rosnefť.