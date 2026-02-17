< sekcia Zahraničie
VIDEO: Katastrofa v centre mesta: Požiar zničil známu divadelnú budovu
Niekoľko ľudí sa v dôsledku požiaru priotrávilo po nadýchaní dymu.
Autor TASR
Neapol 17. februára (TASR) - Rozsiahly požiar v utorok zdevastoval divadlo Sannazaro v centre talianskeho Neapola. TASR o tom informuje podľa správy agentúry ANSA.
„Škody sú rozsiahle. Divadlo je, žiaľ, úplne zničené,“ povedal novinárom šéf miestneho hasičského zboru Giuseppe Paduano. Pri otázke, čo z divadla zostalo, odpovedal, že „nie veľa“. Požiar okrem divadla zachvátil aj viacero okolitých budov.
„Vnútri je stále niekoľko malých požiarov, ktoré uhasíme čoskoro. Na určenie príčiny je ešte priskoro. Uhasme najskôr plamene a potom to posúdime,“ dodal. Niekoľko ľudí sa v dôsledku požiaru priotrávilo po nadýchaní dymu.
