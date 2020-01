Taliansko vyhostilo do vlasti marockého imáma

Rím 4. januára (TASR) - Taliansko v sobotu vyhostilo marockého imáma naspäť do jeho rodnej krajiny, pretože podporoval militantnú organizáciu Islamský štát (IS). Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Ministerka vnútra Luciana Lamorgeseová uviedla ako dôvod vyhostenia bezpečnosť štátu. Taliansko poslalo 41-ročného islamského duchovného vodcu, identifikovaného iba ako M.G., naspäť do marockého prístavného mesta Casablanca.



Ministerstvo vnútra vo vyhlásení napísalo, že imám vyjadroval podporu zosnulému vodcovi IS abú Bakrovi Baghdádímu a šíril na Facebooku džihádistickú propagandu. Ministerstvo dodalo, že imámova manželka naňho podala oficiálnu žalobu za týranie. Dopúšťal sa ho, lebo odmietala nosiť odev nikáb, ktorý zakrýva tvár okrem očí.



Taliansko bolo v posledných rokoch do veľkej miery ušetrené útokov islamských radikálov, na rozdiel od Francúzska, Španielska a ďalších európskych krajín. Talianski predstavitelia pripisujú túto skutočnosť svojmu programu vyhosťovania podozrivých extrémistov. Program spustili v roku 2015 a odvtedy už poslali z Talianska domov 462 ľudí, vrátane 98 osôb minulý rok.