Taliansko vyhostilo Tunisana, ktorý poskytol útočisko teroristovi

Rím 6. júna (TASR) - Taliansko vyhostilo Tunisana, ktorý bol v spojení s mužom zodpovedným za teroristický útok na berlínskych vianočných trhoch v roku 2016. Vyhlásenie talianskeho ministra vnútra v sobotu citovala agentúra AFP.



Podľa ministerstva muž identifikovaný ako Muntasir Jaakúbí, ktorý poskytol tuniskému teroristovi Anisovi Amrimu útočisko predtým, než Amri v roku 2015 odišiel do Nemecka, opustil Taliansko na palube mimoriadnej leteckej linky. Kedy presne muž Taliansko opustil, ale ministerstvo neuviedlo.



V Taliansku išlo po dlhej dobe o prvé podobné vyhostenie cudzinca z bezpečnostných dôvodov, keďže takéto repatriácie boli z dôvodu koronavírusovej pandémie pozastavené.



Neúspešný žiadateľ o azyl v Nemecku Anis Amri 19. decembra 2016 narazil počas vianočných trhov na berlínskom námestí Breitscheidplatz kamiónom do davu ľudí, v dôsledku čoho zahynulo 12 z nich a 48 sa zranilo. Amri bol pravdepodobne sympatizantom militantnej teroristickej organizácie Islamský štát, ktorá sa k tomuto útoku aj prihlásila. Amrimu sa po útoku podarilo z Nemecka uniknúť, no o štyri dni neskôr ho polícia zastrelila v Miláne.



Za posledných päť rokov Taliansko z bezpečnostných dôvodov vyhostilo 482 cudzincov, z toho 21 v roku 2020.



Talianska polícia 15. mája oznámila, že zadržala Alžírčana, ktorý "pravdepodobne" poskytol falšované dokumenty Anisovi Amrimu. Ten tieto dokumenty použil na cestovanie z Talianska do Nemecka. Podozrivého, identifikovaného iba iniciálami C. M. S., zatkli ešte v apríli v Neapole v rámci vyšetrovania, ktoré viedlo k ďalším siedmim zatknutiam.