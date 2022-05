Taliansko vypracovalo mierový plán pre Ukrajinu a predložilo ho OSN

Rím 21. mája (TASR) - Taliansko vypracovalo mierový plán pre Ukrajinu, ktorý vo štvrtok predložilo generálnemu tajomníkovi Organizácie spojených národov (OSN) Antóniovi Guterresovi. Oznámil to v piatok taliansky minister zahraničných vecí Luigi Di Maio na stretnutí Rady Európy v Turíne. TASR správu prevzala od agentúry AP.



Di Maio zároveň informoval, že zmienený mierový plán vyzýva na zastavenie paľby v oblastiach, kde sa bojuje, aby tak bolo možné evakuovať civilistov cez tzv. humanitárne koridory. Žiada tiež o vytvorenie podmienok potrebných na prímerie na celom území Ukrajiny, ktoré by viedlo k "dlhotrvajúcemu mieru".



Vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josep Borrell uviedol, že plán berie na vedomie. Dodal, že Európska únia "robí všetko preto, aby tento konflikt ukončila".



Podľa Borrella si pritom podmienky akýchkoľvek rokovaní musí stanoviť samotná Ukrajina. Šéf diplomacie EÚ zároveň vyjadril vieru v to, že "keď príde čas rokovaní", Ukrajina na nich bude schopná vyjednávať "z pozície sily".