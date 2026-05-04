Pondelok 4. máj 2026
Taliansko vyšetruje zadržiavanie aktivistov Izraelom

Na videosnímke sú členovia flotily s rukami nad hlavou v okamihu, keď izraelské sily zadržali aktivistov, ktorí vyplávali začiatkom tohto mesiaca z Barcelony s cieľom prelomiť izraelskú námornú blokádu Gazy, v blízkosti ostrova Kréta 30. apríla 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Rím 4. mája (TASR) - Talianska prokuratúra začala s vyšetrovaním nezákonného zadržiavania po tom, čo izraelské orgány zajali aktivistov z iniciatívy Global Sumud Flotilla smerujúcej do Pásma Gazy s humanitárnou pomocou. V pondelok o tom informovali talianske médiá, píše TASR.

Prokuratúra spustila vyšetrovanie po sťažnostiach týkajúcich sa minulotýždňového zajatia španielskeho občana Saifa Abu Kesheka a Brazílčana Thiago Ávilu, ktorí sa na palestínske územie plavili na lodi s talianskou vlajkou.

Izraelský súd v nedeľu týmto dvom aktivistom predĺžil väzbu o dva dni. Keshek a Ávila boli súčasťou flotily pozostávajúcej z viac ako 50 lodí, ktoré vyplávali z prístavov vo Francúzsku, Španielsku a Taliansku s cieľom prelomiť izraelskú námornú blokádu Pásma Gazy a doviesť na toto vojnou zničené územie humanitárnu pomoc.

Lode vo štvrtok v medzinárodných vodách pri Grécku spolu s približne 175 aktivistami zajala izraelská pobrežná stráž. Ávilu a Kesheka previezli do Izraela na výsluch, zatiaľ čo ostatných aktivistov prepustili.

Tieto kroky Izraela odsúdili viaceré krajiny, najmä Taliansko a Španielsko, konštatuje AFP.

Španielske ministerstvo zahraničných vecí v nedeľu vyzvalo na okamžité prepustenie Kesheka.

Prokuratúra v Ríme otvorila podobné vyšetrovanie aj v októbri 2025, po tom, čo sa aktivisti z tejto iniciatívy pokúsili prelomiť izraelskú blokádu. Izrael vtedy zajal stovky aktivistov, presunul ich do Izraela a následne ich deportoval.
