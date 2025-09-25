< sekcia Zahraničie
Taliansko vyslalo druhú loď na podporu flotily smerujúcej do Gazy
Medzinárodnú flotilu tvorí približne 51 lodí.
Autor TASR
Rím 25. septembra (TASR) - Taliansko vyslalo druhú vojnovú loď na podporu ochrany medzinárodnej flotily Global Sumud Flotilla (GSF), ktorá bola v blízkosti Grécka v noci na stredu napadnutá dronmi pri pokuse dopraviť humanitárnu pomoc pre obyvateľov palestínskeho Pásma Gazy, uviedol vo štvrtok taliansky minister obrany Guido Crosetto. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
„Vyslali sme jednu loď a ďalšia je na ceste, pripravená na akúkoľvek situáciu,“ povedal Crosetto v prejave v dolnej komore talianskeho parlamentu.
Taliansko vyslalo prvú fregatu ešte v stredu, niekoľko hodín po tom, čo GSF oznámila, že sa stala terčom útokov dronov, ktoré na lode zhodili granáty a prášok vyvolávajúci svrbenie. Flotila z útoku obvinila Izrael.
Izraelské ministerstvo zahraničných vecí na obvinenie priamo nereagovalo, ale zopakovalo výzvu flotile, aby humanitárnu pomoc vyložila v izraelskom prístave a nechala izraelské orgány, aby ju dopravili na územie Pásma Gazy. Ministerstvo varovalo flotilu, že ak tak neurobí, bude čeliť dôsledkom.
Crosetto varoval aktivistov, aby sa nesnažili prelomiť izraelskú blokádu Pásma Gazy. Naliehal na nich, aby prijali návrh Talianska odovzdať humanitárne zásoby a umožnili ich distribúciu v Gaze miestnou katolíckou cirkvou. „Nemôžeme zaručiť bezpečnosť našich spoluobčanov, ak sa dostanú do teritoriálnych vôd iných štátov,“ povedal Crosetto.
Španielsko sa v stredu tiež rozhodlo vyslať svoju vojenskú loď na ochranu flotily.
Iniciatíva GSF vo štvrtok ráno oznámila, že jej lode sa pomaly pohybujú v gréckych vodách, pričom uviedla, že počas noci boli vystavené „miernej aktivite dronov“. V priebehu štvrtka by sa mali vydať smerom k medzinárodným vodám.
Medzinárodnú flotilu tvorí približne 51 lodí. Cieľom aktivistov je prelomiť námornú blokádu palestínskej enklávy, ktorú na ňu Izrael uvalil v roku 2007. Izrael v pondelok uviedol, že nedovolí, aby sa flotila dostala do Pásma Gazy. Už v júni a júli Izrael zablokoval dva pokusy aktivistov o prelomenie blokády. Izraelské sily vtedy posádky lodí zadržali a deportovali.
