Taliansko vyslalo fregatu na pomoc flotile smerujúcej do Pásma Gazy
Tajani povedal, že medzi členmi posádky sú aj talianski občania, členovia parlamentu a europarlamentu.
Autor TASR
Rím 24. septembra (TASR) - Taliansko v stredu vyslalo fregatu námorníctva na pomoc flotile, ktorá nesie humanitárnu pomoc pre obyvateľov vojnou zničeného Pásma Gazy, oznámil minister obrany Guido Crosetto. Šéf rezortu talianskej diplomacie Antonio Tajani vyzval Izrael, aby zaistil bezpečnosť tejto flotily. Ministri tak reagovali na tvrdenia iniciatívy Global Sumud Flotilla (GSF), podľa ktorej bolo na jej lode namierených niekoľko dronov v blízkosti Grécka. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Aby sme zabezpečili pomoc talianskym občanom na 'Flotile'...hovoril som s premiérkou (Giorgiou Meloniovou) a schválil som okamžité nasadenie viacúčelovej fregaty talianskeho námorníctva Fasan, ktorá plávala severne od Kréty v rámci operácie Bezpečné more,“ uviedol Crosetto na sieti X.
„Plavidlo je už na ceste do oblasti kvôli možným záchranným operáciám,“ dodal. Zároveň odsúdil útok dronmi zo strany „dosiaľ neznámych páchateľov“.
Tajani povedal, že medzi členmi posádky sú aj talianski občania, členovia parlamentu a europarlamentu. Aktivisti v noci na stredu počas plavby pri gréckom pobreží počuli viac než tucet výbuchov v blízkosti. Informovali tiež o škodách, ktoré spôsobili „neidentifikované objekty“ hodené na palubu. Okrem toho spozorovali aj drony.
„Na zaistenie ich bezpečnosti už ministerstvo zahraničných vecí upovedomilo izraelských predstaviteľov, že akákoľvek operácia zverená izraelským silám musí byť vykonaná v súlade s medzinárodným právom a zásadou maximálnej opatrnosti,“ uviedol rezort diplomacie.
Tajani podľa vyhlásenia ministerstva požiadal talianske veľvyslanectvo v Tel Avive, aby zozbieralo informácie a zopakovalo svoju predchádzajúcu žiadosť izraelskej vláde o zaručenie „absolútnej ochrany personálu na palube“.
GSF má v súčasnosti 51 lodí, z ktorých väčšina sa nachádza pri gréckom ostrove Kréta. Cieľom aktivistov je prelomiť námornú blokádu palestínskej enkláve, ktorú na ňu Izrael uvalil v roku 2007. Izrael v pondelok uviedol, že nedovolí, aby sa flotila dostala do palestínskej enklávy. Už v júni aj júli Izrael zablokoval dva pokusy aktivistov o prelomenia blokády. Izraelské sily posádky zadržali a deportovali.
