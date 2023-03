Taliansko vyslalo plavidlá na záchranu člnov s vyše 1000 migrantmi

Rím 11. marca (TASR) - Talianske úrady vyslali v piatok viacero plavidiel na pomoc trom člnom s vyše 1000 migrantmi na palube, ktorí uviazli na mori pri južnom pobreží krajiny. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Pobrežná stráž vo vyhlásení uviedla, že bolo nasadené aj lietadlo a vzhľadom na obrovské množstvo migrantov je akcia "mimoriadne rozsiahla".



Pobrežnú stráž upovedomili v piatok ráno pasažieri člna, na ktorom bolo 500 ľudí. Na záchranárskych operáciách, ktoré komplikovali zhoršujúce sa poveternostné podmienky, sa podieľalo aj plavidlo námorných síl.



Talianska pobrežná stráž čelila kritike za to, že koncom februára neprišla na pomoc k drevenému člnu s vyše 150 migrantmi pri pobreží Kalábrie. Stroskotanie plavidla si vyžiadalo životy najmenej 72 osôb. Niekoľko osôb je naďalej nezvestných.



Ministerstvo vnútra v Ríme uviedlo, že v posledných dňoch sa na talianskej pevnine alebo na ostrove Lampedusa vylodili tisíce migrantov. Do štvrtkového večera registrovali viac ako 15.800 migrantov. Za rovnaký čas v rokoch 2021 a 2022 prišlo do Talianska len okolo 6000 ľudí.