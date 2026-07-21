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Taliansko využije únikovú doložku EÚ na zmiernenie nákladov na energie
Stretnutie s vysokými predstaviteľmi vládnej koalície prinieslo „širokú zhodu“ na návrhu využiť flexibilitu v pravidlách EÚ na pomoc rodinám a podnikom.
Autor TASR
Rím 21. júla (TASR) - Taliansko plánuje využiť takzvanú „únikovú doložku“ Európskej únie (EÚ), ktorá umožňuje výnimku z rozpočtových pravidiel bloku, na financovanie opatrení zameraných na zmiernenie nákladov na energie v rokoch 2027 a 2028, oznámila v utorok premiérka Giorgia Meloniová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Stretnutie s vysokými predstaviteľmi vládnej koalície prinieslo „širokú zhodu“ na návrhu využiť flexibilitu v pravidlách EÚ na pomoc rodinám a podnikom pri zvládaní rastúcich účtov za energie v nasledujúcich dvoch rokoch, uviedol Meloniovej úrad vo vyhlásení.
Takzvaná „národná úniková doložka“ umožňuje členským štátom EÚ prekročiť limity deficitu bloku buď s cieľom zvýšiť ich výdavky na obranu, alebo riešiť mimoriadne nepriaznivé hospodárske okolnosti.
Európska komisia v marci minulého roka rozhodla, že v prípade výdavkov na obranu by bola rozpočtová flexibilita dostupná na štyri roky od roku 2025, pričom zvýšenie deficitu do roku 2028 nesmie presiahnuť 1,5 % národného produktu ročne.
Minulý mesiac Komisia oznámila, že členským štátom v rámci dodatočného priestoru určeného na výdavky na obranu umožní použiť prostriedky v objeme 0,3 % HDP na investície súvisiace s energetikou. Vláde v Ríme by to podľa skorších odhadov uvoľnilo zdroje vo výške viac ako 6,5 miliardy eur ročne.
Stretnutie s vysokými predstaviteľmi vládnej koalície prinieslo „širokú zhodu“ na návrhu využiť flexibilitu v pravidlách EÚ na pomoc rodinám a podnikom pri zvládaní rastúcich účtov za energie v nasledujúcich dvoch rokoch, uviedol Meloniovej úrad vo vyhlásení.
Takzvaná „národná úniková doložka“ umožňuje členským štátom EÚ prekročiť limity deficitu bloku buď s cieľom zvýšiť ich výdavky na obranu, alebo riešiť mimoriadne nepriaznivé hospodárske okolnosti.
Európska komisia v marci minulého roka rozhodla, že v prípade výdavkov na obranu by bola rozpočtová flexibilita dostupná na štyri roky od roku 2025, pričom zvýšenie deficitu do roku 2028 nesmie presiahnuť 1,5 % národného produktu ročne.
Minulý mesiac Komisia oznámila, že členským štátom v rámci dodatočného priestoru určeného na výdavky na obranu umožní použiť prostriedky v objeme 0,3 % HDP na investície súvisiace s energetikou. Vláde v Ríme by to podľa skorších odhadov uvoľnilo zdroje vo výške viac ako 6,5 miliardy eur ročne.