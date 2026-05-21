Taliansko vyzvalo EÚ, aby uvalila sankcie na Ben Gvira
Dôvodom je video, ktoré v stredu zverejnil Ben Gvir z prístavu Ašdod po zadržaní propalestínskych aktivistov z flotily smerujúcej do Pásma Gazy.
Autor TASR
Rím 21. mája (TASR) - Taliansko vo štvrtok vyzvalo Európsku úniu uvaliť sankcie na izraelského ministra národnej bezpečnosti Itamara Ben Gvira. Šéfke diplomacie EÚ Kaje Kallasovej to vo štvrtok povedal taliansky minister zahraničia Antonio Tajani, píše TASR podľa správy agentúry ANSA.
Dôvodom je video, ktoré v stredu zverejnil Ben Gvir z prístavu Ašdod po zadržaní propalestínskych aktivistov z flotily smerujúcej do Pásma Gazy. Vidieť na ňom aktivistov donútených kľačať na zemi so zviazanými rukami za chrbtom a zaviazanými očami. Ben-Gvir medzi nimi prechádza s izraelskou vlajkou a s výsmechom sa im prihovára slovami: „Vitajte v Izraeli, my sme pánmi tohto domu.“
Tajani na sociálnej sieti X napísal, že „v mene talianskej vlády formálne požiadal vysokú predstaviteľku Kaju Kallasovú, aby do ďalšej diskusie ministrov zahraničných vecí EÚ zahrnula prijatie sankcií voči izraelskému ministrovi národnej bezpečnosti Ben Gvirovi za neprijateľné činy spáchané proti flotile, únos aktivistov v medzinárodných vodách a ich vystavovanie obťažovaniu a ponižovaniu, čím porušuje najzakladanejšie ľudské práva“.
Na ďalšom zverejnenom videu žiada Ben Gvir izraelského premiéra Benjamina Netanjahua o vydanie aktivistov, aby ich mohol uväzniť spolu s palestínskymi „teroristami“. Samotných aktivistov označil za podporovateľov terorizmu.
Viacero európskych krajín si preto predvolali izraelských veľvyslancov a Ben Gvira kritizovala aj eurokomisárka pre rovnosť, pripravenosť a krízové riadenie Hadja Lahbibová.
